Kandersteg: valanga all'Oeschinensee, diverse persone coinvolte, soccorritori sul posto

L'Oeschinensee sopra Kandersteg. Keystone

Una valanga è scesa a valle oggi pomeriggio nei pressi dell'Oeschinensee, uno specchio d'acqua sopra Kandersteg (BE), nell'Oberland bernese, a quasi 1.600 metri di quota.

SDA

Stando alle prime informazioni della polizia cantonale, diverse persone sarebbero coinvolte. Le operazioni di salvataggio sono in corso.

Sul posto sono giunte varie unità specializzate con 4 elicotteri, allertati da una chiamata di aiuto giunta poco dopo le 14.00, ha dichiarato una portavoce della polizia cantonale a Keystone-ATS confermando una notizia pubblicata dal portale online «20 Minuten».

+++ NOTIZIA IN EVOLUZIONE +++

Il grado di pericolo per le valanghe per la regione di Kandersteg è considerato «moderato».

Nel suo bollettino delle valanghe, l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF del WSL scrive: «Gli accumuli di neve fresca degli ultimi giorni sono ancora a tratti suscettibili di perturbazioni. Gli scialpinisti possono innescare valanghe in alcuni punti. Si tratta per lo più di valanghe di medie dimensioni».

Il pericolo di valanghe per Kandersteg (Canton Berna), a ridosso del Vallese, e la sua regione, è moderato, di 2 su 5. Screenshot pagina pericolo di valanghe del WSL.

cp, ats