Keniota uccide la moglie, la fa a pezzi e se la porta in giro nello zaino

La polizia keniota ha pubblicato la foto del presunto colpevole. National Police Service

Un controllo di routine ha messo la polizia del Kenya sulle tracce di un omicidio. Invece di merce rubata, un sospetto trasportava parti del corpo nel suo zaino. La vittima è sua moglie.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo keniota di 29 anni è stato arrestato dopo che la polizia ha trovato parti del corpo della moglie diciannovenne nel suo zaino.

Il movente dell'omicidio non è chiaro e il sospetto è stato messo in custodia cautelare per tre settimane.

Il caso ricorda i precedenti femminicidi in Kenya, dove, secondo la polizia, sono stati registrati 90 omicidi di donne in tre mesi. Mostra di più

Un keniota di 29 anni avrebbe ucciso e smembrato la moglie di 19 anni.

Lo sostiene il Dipartimento di Investigazione Criminale della polizia del Paese africano, stando al quale l'uomo è stato notato da una pattuglia perché viaggiava alle 5 del mattino con uno zaino sulle spalle evidentemente pesante.

Quando è stato controllato dagli agenti, con grande stupore invece di merce rubata o droga nel grosso sacco sono state trovate delle parti di corpo. Durante l'interrogatorio, l'uomo si è lasciato sfuggire che si trattava di sua moglie.

La polizia ha poi trovato anche altre parti del cadavere, nonché i vestiti della vittima intrisi di sangue e un coltello affilato sotto il letto della casa della coppia. C'era anche sangue ovunque sul pavimento. Alcune parti del corpo sono invece ancora mancanti e gli investigatori le stanno cercando.

Anche il movente del crimine non è ancora chiaro. Il 29enne è stato arrestato e un magistrato ha ordinato una prima custodia cautelare di tre settimane.

Similitudini con il caso dell'anno scorso

Il caso ricorda quello del ritrovamento di parti del corpo in una discarica a Nairobi l'anno scorso. In quell'occasione, fu arrestato un uomo di 42 anni per il presunto omicidio e per lo smembramento di ben 42 donne.

I femminicidi sono purtroppo diffusi in Kenya: secondo un rapporto della Polizia, datato fine 2024, ci sono stati ben 90 casi in tre mesi. Nella maggior parte dei casi l'uccisione avviene da parte di partner o ex partner.