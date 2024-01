Clima di paura all'accademia di danza di Zurigo: un'inchiesta amministrativa relativizza le accuse. (immagine d'illustrazione) Keystone

L'Università delle Arti di Zurigo (ZHdK) ha pubblicato i risultati di un'inchiesta amministrativa relativa alle critiche su un presunto clima di paura nella sua accademia di danza. I suoi responsabili ritengono di aver adempiuto «in gran parte» ai loro doveri.

Soltanto in singoli casi relativi al peso e all'integrità psicologica degli allievi il dovere di assistenza non è stato sufficientemente rispettato, scrive oggi la ZHdK in una nota.

L'indagine, commissionata a uno studio legale, è stata avviata dopo le critiche riportate nella primavera 2022 dal settimanale tedesco Die Zeit. Le persone coinvolte hanno riferito di insulti e umiliazioni da parte del personale docente.

I requisiti relativi al peso erano molto rigidi e ciò aveva portato a disordini alimentari in alcune alunne. Ci sarebbero stati anche casi di depressione, ansia e pensieri suicidi.

Manca una cultura della comunicazione aperta

La ZHdK arriva alla conclusione che l'impressione che il dolore e le lesioni siano stati gestiti con negligenza non è stata confermata dal rapporto.

L'indagine amministrativa deplora peraltro la mancanza di un clima motivazionale incoraggiante e di una cultura della comunicazione aperta, di cui l'accademia soffriva all'epoca.

La direzione e il personale docente non sempre si rendevano conto che il tono usato con gli studenti poteva avere un impatto offensivo, umiliante e ridicolizzante.

Per garantire il regolare funzionamento dell'istituzione durante l'indagine amministrativa, la direzione dell'accademia di danza della ZHdK si era temporaneamente dimessa nel giugno 2022.

Il direttore ad interim dell'accademia e il personale docente hanno ricevuto una formazione supplementare.

pl, ats