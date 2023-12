Il presidente dell'ETH di Zurigo, Joël Mesot, e Reinhold R. Geilsdoerfer, direttore della Dieter Schwarz Foundation (DSS) . Keystone

L'ETH di Zurigo si espande in Germania grazie a una cooperazione con la fondazione di Dieter Schwarz, il fondatore e proprietario di Lidl. Il piano prevede la creazione di un nuovo centro per l'insegnamento e la ricerca a Heilbronn, città natale di Schwarz.

Grazie alle donazioni della Fondazione Dieter Schwarz (DSS), nei prossimi 30 anni verranno create circa 20 nuove cattedre a Zurigo e nel nuovo campus di Heilbronn, ha dichiarato oggi davanti alla stampa il presidente del Politecnico federale di Zurigo (ETH), Joël Mesot.

Le nuove cattedre si concentreranno sull'intelligenza artificiale e su altri aspetti della trasformazione digitale, nonché sull'economia circolare. Come primo passo, saranno istituite due nuove cattedre a Zurigo nei settori dell'informatica e della scienza dei dati.

Primi corsi nel 2025

L'anno prossimo saranno istituite altre cinque cattedre a Heilbronn. Secondo Mesot, i primi corsi si terranno nel 2025. I responsabili hanno concordato che più della metà delle 20 cattedre dovrebbero essere situate a Heilbronn.

Nel campus di Heilbronn – città di 125'000 abitanti a nord di Stoccarda, nel Land del Baden-Württemberg – sono già presenti sedi dell'Università Tecnica di Monaco e della Fraunhofer Gesellschaft. Esistono collaborazioni con altre rinomate università internazionali come Oxford e Stanford. Il campus conta attualmente circa 7500 studenti. Secondo Mesot, anche la Svizzera beneficerà della rete internazionale di Heilbronn.

La fondazione non desidera rivelare l'importo esatto che mette a disposizione dell'ETH, ha dichiarato il direttore di DSS Reinhold Geilsdörfer. Su richiesta del fondatore, in genere non vengono comunicate cifre. Dopo il Centro ETH di Singapore, la sede di Heilbronn sarà la seconda filiale all'estero del Politecnico di Zurigo.

La persona più ricca della Germania

Il fondatore di Lidl Dieter Schwarz, 84 anni, è secondo Forbes la persona più ricca della Germania con un patrimonio stimato di 39,2 miliardi di dollari nel 2023.

Il Gruppo Schwarz è proprietario, tra l'altro, delle catene di negozi Lidl e Kaufland. Secondo i suoi stessi dati, il gruppo impiega circa 600'000 persone in tutto il mondo e genera un fatturato di circa 160 miliardi all'anno.

pl, ats