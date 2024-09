Uno lupo avvistato in Germania (archivio) Keystone

Il Consiglio europeo ha approvato in via definitiva la proposta della Commissione europea di modificare la Convenzione di Berna per abbassare lo status di protezione del lupo in Europa da «rigorosamente protetto» a «protetto».

SDA

Dopo il via libera da parte delle Capitali, la Commissione europea sottoporrà la questione al comitato permanente della Convenzione sulla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali europei, nota solo come Convenzione di Berna. La riunione è prevista nella prima settimana di dicembre.

La proposta è stata avanzata dalla Commissione europea a dicembre 2023. In una nota il Consiglio Ue spiega che la specie lupo è attualmente elencata come «specie rigorosamente protetta» nell'appendice II della Convenzione di Berna.

La proposta di emendamento alla Convenzione, una volta sottoscritta, dovrà essere adottata da due terzi delle sue parti contraenti, entrando in vigore tre mesi dopo l'adozione. Una volta in vigore, viene spiegato, l'Ue dovrà modificare gli allegati della normativa interna, nello specifico la direttiva Habitat che attua la Convenzione di Berna. L'Ue stima che i lupi uccidano almeno 65'500 capi di bestiame ogni anno nell'Ue.

