L'ultima Superluna del 2023 dà spettacolo, è la quarta dell'anno

La Superluna fotografata ieri sera a Lisbona (Portogallo), sul terrazzo del Museo di arte, Architettura e Tecnologia. Keystone

Dopo la Superluna blu di fine agosto, dà spettacolo l'ultima Superluna del 2023: il nostro satellite raggiunge il punto più vicino alla Terra, chiamato perigeo, esattamente oggi (29 settembre) alle 11,58, arrivando a 361.552 chilometri dal nostro pianeta.

Le notti migliori per ammirare il plenilunio comprendono quella appena passata e la prossima, tra il 29 e il 30. Si tratta della quarta Superluna dell'anno, mentre per la prossima bisognerà aspettare fino al 19 agosto 2024.

«Non è solo la quarta Superluna del 2023, ma anche la quarta consecutiva», dice Gianluca Masi, del Virtual Telescope Project: «Abbiamo avuto una Superluna a luglio e due ad agosto, in particolare quella avvenuta il 31 agosto è stata la più vicina alla Terra, e con questa di settembre usciamo da questa interessante sequenza di Superlune».

La Superluna di settembre 2023 apparirà circa il 5% più grande e il 13% più luminosa della media. Questa Luna piena è anche conosciuta come Luna del Raccolto o del Mais: il nome arriva dai nativi americani, che la associavano ai mesi autunnali, momento di raccolta del mais, e arriva infatti nei giorni che seguono l'equinozio d'autunno, che quest'anno è avvenuto il 23 settembre.

Ma la Luna del Raccolto viene celebrata anche in altre culture: per esempio, in quella cinese sancisce la Festa della Luna o delle Torte Lunari, tra gli eventi più importanti del calendario cinese dopo il Capodanno lunare.

SDA