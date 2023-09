La 56enne Daniela Caviglia ha scelto il suicidio assistito a causa del Long Covid

Prima che a Daniela Caviglia venisse diagnosticato il Covid, conduceva uno stile di vita attivo. zVg

Daniela Caviglia ha definito il Long Covid di cui soffriva «la malattia delle mille morti». Si sentiva come se fosse stata sepolta viva: per questo motivo ha deciso di porre fine alla sua vita tramite l'organizzazione per il suicidio assistito Exit.

Hai fretta? blue News riassume per te Daniela Caviglia, ex direttrice di due riviste, si è ammalata di Covid e poi di Long Covid.

Ha avuto sintomi molto forti. Per questo motivo all'inizio di agosto ha deciso di togliersi la vita.

Nella sua lotta contro il Long Covid, Caviglia ha provato di tutto e ha persino preso i farmaci contro l'AIDS. Mostra di più

Daniela Caviglia, nata a Basilea, durante l'ultima fase del Long Covid di cui soffriva è stata costretta a letto per la maggior parte del giorno. Non tollerava la luce, gli odori e i rumori forti. Caviglia ha scelto di porre fine alla sua vita a inizio agosto, tramite l'organizzazione per il suicidio assistito Exit. Lo riporta il «Blick».

La 56enne ha definito il suo Long Covid la «malattia delle mille morti». Ha parlato pubblicamente della sindrome da stanchezza cronica (CFS, da Chronic Fatigue Syndrome), uno dei possibili postumi del Covid.

A metà maggio aveva ricevuto il «Blick» al suo capezzale. L'ex caporedattrice di due riviste specializzate lavorava anche in modo indipendente con proprie società di comunicazione. Ma nella primavera del 2022 si è ammalata gravemente di Covid per due volte. Questo nonostante la vaccinazione, ha sottolineato.

Ha provato anche i farmaci contro l'AIDS

Un anno dopo aver contratto il Covid, a Caviglia non era rimasto molto della vita attiva di un tempo, scrive il giornale. «Riesco a concentrarmi solo con difficoltà. Ci sono giorni in cui riesco a malapena a parlare. Rimango a letto fino a 22 ore al giorno», ha dichiarato. Usciva di casa solo nelle giornate nuvolose e solo con occhiali da sole e cappello.

Ha anche denunciato il fatto che le persone affette da Long Covid sono abbandonate dai politici e dal sistema sanitario. Non ha ricevuto alcun sostegno finanziario.

Ha provato di tutto per eliminare i postumi del Long Covid. Anche i farmaci contro l'AIDS. Nulla ha funzionato.

Non voleva condurre una vita da assistita, come era chiaro che sarebbe stato quando il direttore del «Blick» le ha fatto visita. Caviglia si è quindi iscritta a Exit. «In questo modo, prima o poi, potrò porre fine alle mie sofferenze», ha spiegato.