Lo sceriffo Paul Brown ha tenuto una conferenza stampa sul caso dell'omicidio di Violet Alberts. Screenshot Youtube

Violet Alberts godeva di ottima salute all'età di 96 anni. Non aveva idea che una truffatrice fosse alla ricerca della sua fortuna e che stesse aspettando la sua morte. Alla fine è stato commissionato un omicidio.

Hai fretta? blue News riassume per te Violet Alberts viveva in buona compagnia nella sua proprietà di Montecito, nello Stato americano della California. La zona è molto frequentata anche da celebrità come Oprah Winfrey e il principe Harry.

La 96enne Alberts stava preparando dei biscotti per il suo compleanno quando è stata vittima di un violento attacco.

La polizia ha ora identificato quattro sospetti. Si ritiene che la mente del piano sia la 48enne Paulina Macareno.

Poiché la truffatrice non voleva più aspettare che l'anziana signora morisse per cause naturali, ha assunto tre uomini per eseguire un omicidio su commissione.

Violet Alberts era nella cucina della sua casa di Montecito, in California, quando i suoi assassini hanno colpito. L'arzilla 96enne aveva ingredienti e utensili da forno sparsi davanti a sé. Probabilmente stava preparando qualcosa per il suo imminente compleanno.

Ma non sarebbe vissuta fino al suo 97° compleanno: una collaboratrice domestica ha trovato Alberts senza vita nella sua cucina il 27 maggio 2022. Poiché una finestra era infranta, la polizia ha avviato un'indagine. L'autopsia ha rivelato la morte per asfissia. Gli investigatori ritengono che Viola Alberts sia stata vittima di un omicidio su commissione.

I sospetti erano alla ricerca dell'eredità dell'anziana e probabilmente hanno perso la pazienza, ha dichiarato lo sceriffo Paul Brown ai media la scorsa settimana: «Viola Alberts non voleva morire».

Proprietà da sei milioni di dollari in una posizione privilegiata

Paulina Macareno è diventata rapidamente il fulcro dell'indagine. Secondo il capo della polizia, la 48enne è riuscita a «ottenere il controllo dei beni di Alberts» attraverso manipolazioni e schemi fraudolenti come la falsificazione di documenti.

Tra l'altro, avrebbe indotto l'anziana signora a sottoscrivere un'ipoteca inversa ingannevole nel 2020.

Si stima che la proprietà di Alberts valga circa sei milioni di dollari, come riporta il New York Post. Si trova nella regione di Santa Barbara, dove hanno preso casa anche celebrità come la conduttrice di talk show Oprah Winfrey e i principi Harry e Meghan Markle. Violet Alberts è descritta dagli investigatori come un membro stimato della comunità.

Ma col tempo, secondo gli ispettori, la truffatrice Macareno deve essersi stancata di aspettare che l'anziana signora morisse. ha deciso quindi di dare una mano al destino e di assumere tre uomini: Harry Basmadjian, Henry Rostomyan e Ricardo Martin Del Campo.

Auftragsmord an einer 96-Jährigen: Die Tatverdächtigen Tatverdächtige im Mordfall Violet Alberts: Pauline Macareno. Bild: Santa Barbara County Sheriff's Office Tatverdächtiger im Mordfall Violet Alberts: Ricardo Martin Del Campo. Bild: Santa Barbara County Sheriff's Office Tatverdächtiger im Mordfall Violet Alberts: Henry Rostomyan. Bild: Santa Barbara County Sheriff's Office Auftragsmord an einer 96-Jährigen: Die Tatverdächtigen Tatverdächtige im Mordfall Violet Alberts: Pauline Macareno. Bild: Santa Barbara County Sheriff's Office Tatverdächtiger im Mordfall Violet Alberts: Ricardo Martin Del Campo. Bild: Santa Barbara County Sheriff's Office Tatverdächtiger im Mordfall Violet Alberts: Henry Rostomyan. Bild: Santa Barbara County Sheriff's Office

Secondo i media, la polizia ha impiegato mesi per mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Ha analizzato le registrazioni video delle auto che i sospetti hanno probabilmente usato per spiare e monitorare la proprietà di Alberts.

Tale spionaggio era avvenuto solo tre giorni prima dell'omicidio: per gli inquirenti, questo è un segno decisivo che l'omicidio è stato compiuto con intento doloso. Martin Del Campo e Rostomyan sarebbero rimasti in auto.

Macareno sta già scontando una condanna a 6 anni

I tre uomini sospettati del reato sono stati arrestati tra gennaio e marzo e posti in custodia cautelare. Sono accusati di omicidio e concorso in omicidio.

Uno di loro, Harry Basmadjian, ha avuto un'emergenza medica pericolosa per la sua vita in carcere e ora è «virtualmente in morte cerebrale», ha annunciato lo sceriffo Paul Brown.

La presunta mente Paulina Macareno è stata precedentemente condannata per abusi sugli anziani nel giugno 2022 e sta scontando una pena di sei anni.

Ora deve affrontare un'altra accusa perché è stato scoperto il piano di omicidio su commissione, ha concluso lo sceriffo Brown.