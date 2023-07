La città di Amsterdam punta a vietare le navi da crociera

Una nave da crociera sul fiume JI ad Amsterdam. (foto d'archivio) Keystone

Il consiglio comunale di Amsterdam ha approvato una mozione per chiudere un importante terminal per navi da crociera nel centro della città. La decisione si aggiunge ad altre misure adottate dalla città olandese per combattere il turismo di massa.

La mozione della nave da crociera è stata approvata, ha riferito una fonte della città, aggiungendo che il risultato esatto del voto, voti favorevoli e contrari, non è stato ancora reso pubblico.

«Le crociere inquinanti non corrispondono alle ambizioni sostenibili della nostra città», ha affermato in una nota il partito centro-liberale D66, che ha sponsorizzato la mozione. La D66 menziona anche l'incompatibilità del passaggio delle navi da crociera con «la costruzione di un secondo ponte sull'IJ verso il distretto Noord».

La parte meridionale di Amsterdam, costituita dal suo centro storico, e la sua parte settentrionale, a lungo meno sviluppata e da diversi anni oggetto di importanti progetti di ammodernamento, sono separate dall'IJ, un'antica insenatura di mare trasformata in un vasto lago artificiale. I piani per costruire uno o più ponti aggiuntivi per collegare Amsterdam Nord al resto della città sono in discussione da diversi anni.

SDA