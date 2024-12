La corrente nord atlantica si è indebolita: in Europa presto congeleremo tutti?

Un recente studio dimostra che la circolazione meridiana atlantica (Amoc) potrebbe collassare più rapidamente di quanto ipotizzato in precedenza. Felipe Dana/AP/dpa

Secondo un recente studio, la corrente nord atlantica potrebbe collassare già nel 2030. Gli effetti sul clima europeo sarebbero drammatici.

Gabriela Beck Gabriela Beck

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo un recente studio, la corrente nord atlantica potrebbe collassare con maggiore probabilità e molto prima di quanto ipotizzato in precedenza.

Questo è il risultato di un recente studio condotto dai ricercatori dell'Università di Utrecht, che hanno lavorato con modelli all'avanguardia.

Le conseguenze per l'Europa? Temperature medie più fredde e fenomeni meteorologici estremi ancora più gravi.

Secondo alcuni esperti non è stato preso in considerazione un fattore che potrebbe accelerare il prosciugamento della corrente, cioè lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia. Mostra di più

La corrente dell'Atlantico settentrionale fa parte della circolazione meridiana atlantica (AMOC), che trasporta le masse d'acqua attraverso l'Atlantico. In quanto tale funziona come il sistema di riscaldamento delle acque calde dell'Europa, per così dire.

Diversi studi condotti negli ultimi anni indicano che l'AMOC è in procinto di collassare, indebolita dalle temperature più calde del mare e dalle alterazioni della salinità dovute ai cambiamenti climatici.

Secondo gli studi dei ricercatori dell'Università di Utrecht, tale collasso potrebbe verificarsi molto prima di quanto ipotizzato in precedenza, vale a dire già nel 2030, e molto probabilmente si tratterà di cosa fatta entro il 2050.

Lo studio è in fase di revisione paritaria e non è ancora stato pubblicato su una rivista.

In Europa farà più freddo

«Fino a pochi anni fa, discutevamo se un collasso fosse possibile, come una sorta di rischio a bassa probabilità e ad alto impatto», ha dichiarato alla CNN Stefan Rahmstorf, un oceanografo fisico dell'Università di Potsdam che non è stato coinvolto nell'ultima ricerca. «Ora sembra proprio così».

Gli effetti sarebbero drammatici, scrivono i ricercatori coinvolti nello studio. Il ghiaccio artico avanzerebbe verso sud e si estenderebbe fino alla costa meridionale dell'Inghilterra, sull'arco di 100 anni. La temperatura media in Europa si abbasserebbe, così come in Nord America, comprese alcune parti degli Stati Uniti.

Nella foresta amazzonica, le stagioni si invertirebbero completamente: l'attuale stagione secca diventerebbe il mese delle piogge e viceversa, continua il rapporto.

Per le loro indagini, i ricercatori dell'Università di Utrecht hanno utilizzato modelli all'avanguardia e hanno quindi identificato un'area dell'Atlantico meridionale come luogo ottimale per monitorare i cambiamenti nella circolazione e utilizzare per la prima volta i dati di osservazione.

Hanno analizzato le temperature e la salinità degli oceani in quell'area, per affinare le precedenti previsioni su quando l'AMOC potrebbe raggiungere il suo punto di svolta.

I punti critici del modello di previsione

Tuttavia, i modelli sono stati anche criticati. Ad esempio, non tengono conto dello scioglimento dei ghiacci della Groenlandia. Grandi quantità di acqua dolce si stanno staccando dalla calotta glaciale e si riversano nell'Atlantico settentrionale, influenzando una delle forze motrici della circolazione: la salinità.

«C'è già un enorme afflusso di acqua dolce nell'Atlantico settentrionale, che porterà il sistema a un blocco completo», avverte Rahmstorf.