Manifestazione della diaspora congolese a Ginevra Keystone

I membri della diaspora congolese in Svizzera hanno manifestato sabato a Ginevra per difendere i diritti dei loro compatrioti nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). Circa 600 persone hanno partecipato all'evento pacifico.

«Di fronte ai crimini, alle palesi ingiustizie e alle violazioni sistematiche del territorio della RDC, proclamiamo la nostra solidarietà e la nostra determinazione ad agire in difesa della sovranità del nostro Paese e del rispetto della sua integrità territoriale», hanno scritto gli organizzatori in un manifesto.

I manifestanti «condannano con forza tutte le forme di aggressione, oppressione, discriminazione e abuso che continuano a oscurare la vita di milioni di persone nella RDC, in particolare nella parte orientale del Paese».

Sui cartelli figuravano scritte come «Stop al genocidio in Congo», «12 milioni di morti sono abbastanza», «Stupri, minacce e uccisioni – fino a quando?» e «Stop alla monopolizzazione delle risorse», ha osservato un fotografo di Keystone-ATS presente sul posto. L'azione, secondo la polizia ginevrina, si è svolta in un «clima familiare».

mabr, ats