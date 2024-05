La famiglia più ricca dell'India vive in un grattacielo di lusso di 173 metri 17.04.2024

Conducono una vita come in un film di Bollywood: il capofamiglia, Mukesh Ambani, vale oltre 100 miliardi di franchi. E ora un accordo con la Disney lo renderà ancora più ricco. Guardate il video per scoprire come e dove vive.

Di Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Hai fretta? blue News riassume per te Buckingham Palace a Londra, status symbol reale e residenza di Carlo e Camilla, è la casa più costosa del mondo. Ma non appartiene ai reali, bensì allo Stato britannico.

La residenza privata più costosa del mondo è di proprietà di Mukesh Ambani, un uomo d'affari multimiliardario indiano.

Il costo della moderna torre residenziale è stimato tra uno e due miliardi di franchi. Con i suoi 173 metri di altezza, ha 27 piani. Questo dato da solo la dice lunga, visto che ci sarebbe facilmente spazio per 50.

Guardate il video per scoprire come si presenta la torre di lusso e cosa rende «Antilia» così unica. Mostra di più

Mukesh Ambani ha fatto una fortuna multimiliardaria con prodotti chimici e tessili. Ora l'uomo d'affari indiano, che si è fatto da solo, avrebbe firmato un contratto con la Disney: entrerà nel settore televisivo e cinematografico per oltre 7,8 miliardi di franchi.

La nuova società di media che verrà fondata comprenderà almeno 98 canali di intrattenimento e sportivi, oltre a due piattaforme di streaming.

Una vita come in un film di Bollywood

Eppure la vita della sua famiglia è già praticamente come quella in un film. Con i tre figli e la moglie Nita, il patriarca vive nella proprietà più costosa mai costruita per un privato. Il solo involucro della sua lussuosa torre residenziale è costato l'incredibile cifra di 70 milioni di franchi. Si dice che la casa del clan abbia un valore di oltre un miliardo.

La Torre Antilia, nel sud di Mumbai, è la residenza privata del clan Ambani. Imago

Guardate il video per scoprire com'è il sogno bollywoodiano e perché Buckingham Palace forse è più pregiata, ma ha comunque dei limiti per Carlo e Camilla.