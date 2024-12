La figlia di Trump pubblica una foto da Zermatt per confermare la sua gravidanza

È una cornice da favola quella scelta da Tiffany Trump per rivelare ciò che il padre aveva già lasciato trapelare, vale a dire che è in attesa del suo primo figlio.

Marc Schaller

Tiffany Trump è l'unica figlia del futuro presidente degli Stati Uniti Donald Trump e della sua seconda moglie Marla Maples. Sposata con l'uomo d'affari libanese-americano Michael Boulos dal 2022, la 31enne ha fatto sapere da Zermatt che sta per dare il benvenuto al suo primo figlio.

In occasione di un comizio elettorale, a ottobre, l'ex tycoon aveva già fatto trapelare la notizia, come ricorda «20 minuten». Parlando della figlia aveva infatti detto: «È straordinaria, proprio come suo marito Michael. E sta per avere un bambino. È fantastico!».

L'annuncio ha colto tutti di sorpresa, compresa la futura mamma. Da allora c'è però stato un silenzio radio da parte di Tiffany. Almeno fino ad oggi.

Sebbene la notizia circolasse già da diverse settimane, la giovane donna, in vacanza nella località del Vallese, ha scelto di ufficializzarla sui social media. In uno scenario mozzafiato, la studentessa di legge di Georgetown ha accompagnato il suo post su Instagram con una didascalia evocativa: «Prima del pancione».

Con cinque figli e presto 11 nipoti, la dinastia di Donald Trump sta dunque diventando ancora più grande.