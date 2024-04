Credevano fosse incinta, invece aveva un grossissimo tumore

Il presunto pancione di Emma Colledge si è rivelato il sintomo di un cancro. Teenage Cancer Trust

Un medico pensava che la giovane britannica Emma Colledge fosse incinta. In realtà aveva un cancro alle ovaie, che si era già diffuso all'addome. Ma la donna ha lottato ed è sopravvissuta.

tsch Christopher Schmitt

Hai fretta? blue News riassume per te Una giovane donna inglese lamentava flatulenza e i medici inizialmente non riuscivano a trovarne la causa.

Un dottore ha persino diagnosticato una gravidanza.

Dopo aver avvertito forti dolori è stata ricoverata in ospedale e le è stato diagnosticato un cancro alle ovaie.

Dopo due importanti operazioni, la donna ha ripreso la sua vita. Mostra di più

Emma Colledge di Durham, in Inghilterra, doveva andare spesso in bagno e soffriva di gonfiore, sintomi relativamente innocui.

I medici non l'hanno aiutata e uno ha persino diagnosticato una gravidanza. Solo mesi dopo, nel 2022, è stata ricoverata in ospedale con forti dolori. La diagnosi finale è stata uno shock per la 24enne: un cancro alle ovaie.

I medici hanno identificato un tumore di 30 centimetri nelle ovaie della donna. Il fatto che si fosse già diffuso all'addome era una cattiva notizia. «Quando ho ricevuto la diagnosi, mi sono chiesta se sarei sopravvissuta fino al mio 24mo compleanno o se sarei morta a breve», ha raccontato la giovane al Durham Magazine.

Ma non si è arresa: «Ho molta forza di volontà. Sono testarda e mi sono detta che non era ancora il momento di andarsene».

Due lunghe operazioni

L'operazione successiva è durata cinque ore e mezza, durante le quali i medici hanno rimosso le ovaie e il tumore. In un'altra operazione, durata nove ore, sono stati rimossi anche l'appendice, la milza e parti dell'intestino della donna.

«Pochi giorni dopo l'operazione, ho sorpreso i medici alzandomi e camminando. Ero determinata a riprendermi la mia vita», ha spiegato Colledge.

Si è quindi sottoposta a sei trattamenti di chemioterapia nel reparto oncologico per giovani pazienti del Freeman Hospital di Newcastle.

Ora vuole sensibilizzare l'opinione pubblica

Un anno fa Colledge ha ricevuto una buona notizia: gli esami avevano dimostrato che il cancro era stato completamente rimosso. Ha ripreso la sua vecchia vita e oggi si diverte a fare passeggiate e ad andare in bicicletta.

La sua missione è diventata quella di educare altre donne sul cancro alle ovaie. All'epoca aveva cercato ripetutamente su Google i suoi sintomi, ma aveva letto che di solito solo le donne sopra i 50 anni erano colpite. Aveva quindi escluso di poter avere un tumore.