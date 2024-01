Corpi pietrificati nei sotterranei di una villa di Pompei. sda

La «sfortuna della Pompei antica» ha colpito una giovane turista straniera, che si è ammalata e, in via anonima, ha spedito al direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel dei piccoli reperti di pomice che aveva trafugato, chiedendo scusa e sperando così di guarire.

Il tutto, accompagnato da un biglietto scritto in inglese: «Non sapevo della maledizione. Non sapevo che non avrei dovuto prendere delle pietre. Nel giro di un anno mi sono accorta del cancro. Sono giovane e in salute e i medici dicono che è solo 'sfortuna'. Per favore accetta le mie scuse e questi pezzi. Mi dispiace».

La foto della lettera e dei tre pezzettini di pomice portati via è stata pubblicata su X da Zuchtriegel con un post sempre in inglese: «Cara anonima mittente di questa lettera... le pietre di pomice sono arrivate a Pompei... Ora buona fortuna per il tuo futuro e 'in bocca al lupo' (in italiano – ndr), come diciamo in Italia».

Dear anonymous sender of this letter … the pumice stones arrived in Pompeii… now good luck for your future & in bocca al lupo, as we say in Italy pic.twitter.com/vaYlqUudke — Gabriel Zuchtriegel (@GZuchtriegel) January 9, 2024

