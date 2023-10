Il DSN è costituito da tre enormi sistemi di antenne situate in California (USA), vicino a Madrid (Spagna) e vicino a Canberra, qui in un'immagine d'archivio (Australia). Mancano però i soldi per la loro manutenzione. IMAGO/Pond5 Images

Grazie alla rete Deep Space Network (DSN), possiamo vedere le immagini della superficie di Marte. Ma la rete spaziale è obsoleta e completamente sovraccarica.

Hai fretta? blue News riassume per te La Deep Space Network garantisce la comunicazione con le navette lunari e i rover di Marte.

Ma l'internet galattica è completamente obsoleta, eppure deve trasmettere sempre più dati.

Una cosa preoccupa ancora di più: mancano i soldi per rinnovare le enormi antenne. Mostra di più

Sulla Terra, le lamentele per la lentezza delle connessioni internet si spera siano diventate meno frequenti dopo l'arrivo della fibra ottica e il 5G. Nello spazio, tuttavia, la congestione sta peggiorando e l'espansione non è prevista per ora.

Come riporta Ars Technica, alcune parti della NASA sono preoccupate per le prestazioni del Deep Space Network (DSN).

Il DSN è responsabile di quasi tutte le comunicazioni con i veicoli spaziali della NASA al di fuori dell'orbita terrestre. È costituita da tre enormi sistemi di antenne situate in California (USA), vicino a Madrid (Spagna) e vicino a Canberra (Australia).

Il posizionamento in tre località completamente diverse del mondo garantisce che, nonostante la rotazione della Terra, almeno una struttura sia sempre in contatto radio con un veicolo spaziale.

Che si tratti dei rover su Marte o del nuovo telescopio spaziale James Webb, le loro misure e immagini vengono trasmesse tramite il DSN.

Sempre più missioni sovraccaricano il DSN

Ma le cose si stanno facendo strette sulla superstrada galattica dell'informazione. Sono 40 le missioni attive che attualmente si appoggiano alla DSN, e altre 40 se ne aggiungeranno nel prossimo decennio.

In particolare, le missioni Artemis, con cui gli astronauti torneranno sulla Luna, promettono di spingere il DSN ai suoi limiti.

Questo perché durante le missioni con esseri umani vengono trasmessi molti più dati. Ad esempio, un eventuale atterraggio sulla Luna sarà naturalmente trasmesso in risoluzione 8K invece che in bianco e nero pixelato. Questo limita la capacità di altre missioni.

Suzanne Dodd, responsabile del DSN alla NASA, è particolarmente infastidita dal fatto che sempre più missioni vengano lanciate con CubeSats. Si tratta di piccoli satelliti quadrati che pesano meno di 2 kg.

Sono economici da produrre, ma hanno solo antenne piccole e quindi hanno bisogno di un'antenna altrettanto grande sulla Terra per poter stabilire una connessione. Questo riduce anche la capacità di svolgere altri compiti.

I vertici della NASA non vogliono raccogliere fondi

Dodd vuole più soldi dalla dirigenza della NASA per il DSN, prima di ogni altra cosa. L'antenna più vecchia delle strutture è stata costruita nel 1966. Ma la sostituzione delle strutture è in ritardo di anni e non sono stati approvati ulteriori finanziamenti.

Secondo Dodd, anche la sicurezza degli astronauti durante le missioni lunari potrebbe essere messa a repentaglio se l'obsoleto DSN si guastasse durante le stesse.

Inoltre, a differenza dei veicoli spaziali e delle comunicazioni satellitari in orbita, il DNS non ha un'alternativa del settore privato che possa fungere da back-up.