La navetta era decollata sabato da Cape Canaveral (Usa) Keystone

La navetta Crew Dragon si è agganciata al modulo Harmony della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Inizia così la missione Crew 9, con l'astronauta della Nasa Nick Hague e il cosmonauta dell'agenzia spaziale russa Roscosmos Aleksandr Gorbunov.

SDA

Sono partiti in due, anziché in quattro come prevedeva inizialmente la missione, per lasciare sulla navetta due posti liberi per i colleghi americani Butch Wilmore e Sunita Williams, arrivati sulla Iss il 6 giugno scorso con la navetta Starliner della Boeing. Il rientro dei quattro è previsto nel febbraio 2025.

Hague e Gorbunov si uniscono così all'equipaggio della Expedition 72, al comando di Sunita Williams e composto dagli astronauti della Nasa Michael Barratt, Matthew Dominick, Jeanette Epps, Don Pettit, oltre che da Wilmore e Williams, e dai cosmonauti Alexander Grebenkin, Alexey Ovchinin e Ivan Vagner.

Il numero di membri dell'equipaggio a bordo della stazione spaziale sale così a 11 per un breve periodo, fino a quando Barratt, Dominick, Epps e Grebenkin, della missione Crew 8, lasceranno la Stazione spaziale all'inizio di ottobre.

SDA