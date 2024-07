La Piazza federale con i suoi getti d'acqua Keystone

Vent'anni fa Piazza federale a Berna si è rifatta il look dopo aver bandito le auto. Inaugurata il 31 luglio e il 1° agosto 2004, la nuova Piazza con le sue 26 fontane è da allora un'attrazione popolare della città.

Piazza federale fu creata nel 1902, contemporaneamente al completamento dell'edificio che ospita il Parlamento. Lo stato federale voleva dimostrare in questo modo il suo potere nei confronti del canton Berna. È quindi ancora più sorprendente che la piazza sia stata utilizzata per decenni come parcheggio, prima della sua nuova destinazione.

Con una superficie di 2200 m2, la nuova piazza è rivestita da 3600 lastre di granito del peso di 360 tonnellate, provenienti da una cava di Vals (GR). È attraversata da fasce luminose che prolungano l'asse mediano del Palazzo federale e completata da 26 getti d'acqua. La trasformazione è costata circa otto milioni di franchi.

Per l'architetto e i designer del progetto vincitore del concorso, un monumento davanti a un monumento non avrebbe avuto senso. Hanno quindi optato per una ristrutturazione soft con uno spazio aperto, un «vuoto pianificato» di fronte al Palazzo federale.

Attrazione turistica

Dalla primavera all'autunno, il gioco d'acqua è un'attrazione popolare nella città federale. Non appena l'acqua sgorga dal suolo, fino a quattro metri di altezza, i bambini si affrettano a correre tra le fontane, soprattutto nelle giornate più calde.

Nei vicoli di Berna, si dice che più di un ospite illustre della Svizzera abbia osservato con un sorriso e un po' di stupore il trambusto davanti al Palazzo federale. Le 26 fontane, che rappresentano i cantoni, sono uno dei soggetti più fotografati della capitale.

Il gioco d'acqua viene sospeso per il mercato, che si svolge martedì e sabato, e quando Piazza federale viene utilizzata per eventi.

