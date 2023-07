A causa delle cattive condizioni meteorologiche la più grande bandiera svizzera al mondo non potrà essere dispiegata domani sulle pendici del Säntis, in occasione del Natale della patria: i venti forti rendono il lavoro troppo pericoloso. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Quest'anno la bandiera svizzera più grande del mondo non adornerà il Säntis il 1° agosto. Il motivo è il maltempo. A causa dei forti venti, il rischio sarebbe troppo grande per i lavoratori d'alta quota.

Hai fretta? blue News riassume per te Quest'anno la bandiera svizzera più grande del mondo non sventolerà durante la Giornata nazionale.

Quest'anno non ci sarà nessuna bandiera svizzera sul Säntis nella Svizzera orientale per la Festa nazionale: la bandiera svizzera più grande del mondo non sarà montata sulla parete nord del Säntis come previsto a causa del tempo incerto e del forte vento.

Il rischio di sicurezza per i 25 lavoratori in quota che dovevano spiegare la bandiera svizzera di 700 chili era troppo alto, ha annunciato sabato la Säntis-Schwebebahn AG. Per lunedì erano previste raffiche fino a 60 km/h.

Le previsioni meteorologiche a lungo termine erano inoltre così sfavorevoli che non sarebbe stato possibile riavvolgere la bandiera e trasportarla per diversi giorni. Ciò avrebbe rappresentato un ulteriore rischio per la sicurezza. Già nel 2021, la bandiera svizzera non era stata montata a causa del maltempo.

La campagna di pubbliche relazioni si svolge ogni anno il 1° agosto da oltre dieci anni. Quando il tempo è bello, la bandiera può essere vista non solo dalla Schwägalp, ma anche da lontano nella Svizzera orientale.