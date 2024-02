Un miracolo fosse ancora coscienze: la polizia tedesca ha fermato di recente un automobilista con il 5,24 per mille. IMAGO/Newscom World

Un testimone ha avvisato la polizia di un guidatore che sembrava ubriaco. L'alcol test nell'etilometro ha mostrato un livello superiore al 5 per mille: era un miracolo che l'uomo fosse ancora cosciente.

Secondo un testimone, l'uomo ha bevuto del disinfettante da una bottiglia in una stazione di servizio prima di mettersi al volante.

Se il tasso di alcol nel sangue supera il tre per mille si verifica un'intossicazione alcolica grave e acuta, che nel peggiore dei casi può portare alla morte per insufficienza respiratoria.

All'automobilista è stato vietato di proseguire il viaggio. Mostra di più

A Gelsenkirchen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, è stato fermato un conducente di 23 anni con un tasso di alcol nel sangue superiore a cinquemila. Secondo un testimone, il giovane aveva precedentemente bevuto del disinfettante in una stazione di servizio, come ha detto giovedì la polizia locale. Il 23enne non era più in grado di reggersi in piedi durante il controllo e gli è stato vietato infatti di proseguire il viaggio.

Mercoledì il testimone aveva allertato la polizia di un sospetto automobilista in stato di ebbrezza. L'uomo avrebbe bevuto del disinfettante da una bottiglia in una stazione di servizio prima di allontanarsi di gran corsa.

In seguito, durante il controllo delle forze dell'ordine, gli agenti hanno avvertito un forte odore di disinfettante. L'alcol test nell'etilometro ha poi mostrato un valore di 5,24 per mille. Il giovane si è recato in questura per farsi prelevare il sangue e gli è stata sequestrata la patente di guida.