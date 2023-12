Le vittime gestivano insieme il resort Coulibri Ridge sull'isola caraibica di Dominica. Facebook/Coulibri Ridge

L'imprenditore tecnologico canadese Daniel Langlois e la sua compagna sono stati trovati morti in un incidente stradale sull'isola di Dominica. La polizia ipotizza un omicidio e quattro persone sono state arrestate.

Sull'isola caraibica di Dominica, venerdì la polizia ha trovato la carcassa di un'auto bruciata in un fosso e due corpi carbonizzati all'interno. Le indagini hanno rivelato che si tratta dei corpi dell'albergatore canadese e milionario del settore tecnologico Daniel Langlois e della sua compagna Dominique Marchand. La loro fondazione lo conferma.

Secondo la polizia, la coppia non è morta in un incidente, ma è stata colpita da dei proiettili. L'auto è stata incendiata solo in seguito.

Secondo «Dominica News Online», quattro persone sono già state arrestate in relazione al crimine. Secondo il ministro responsabile, si tratta di tre cittadini stranieri e uno locale.

I vicini di casa tra i sospettati

Langlois e Marchand erano proprietari del resort Coulibri Ridge sull'isola dei Caraibi orientali. Erano scomparsi da venerdì.

Daniel Langlois è il fondatore di Softimage, un'azienda di software di animazione 3D. I suoi prodotti sono stati utilizzati in film come «Jurassic Park» e «Titanic». Quasi 30 anni fa ha venduto l'azienda a Microsoft per 130 milioni di dollari.

Secondo Radio Canada, tra i sospettati ci sarebbero anche i vicini di casa delle vittime, una coppia americana.

I documenti del tribunale dimostrerebbero che era scoppiata una disputa sull'uso di una strada di accesso. La coppia voleva impedire agli ospiti del resort di utilizzare la strada e ha bloccato l'accesso con pietre e recinzioni. Nel 2019, un tribunale ha vietato il blocco.

Non è ancora chiaro se i vicini abbiano qualcosa a che fare con il crimine. La polizia li sta interrogando.