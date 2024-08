Il corpo invecchia in modo più radicale a queste precise età

Uno studio dimostra che il processo di invecchiamento è particolarmente intenso in due fasi della vita. KEYSTONE

Il passare degli anni è ormai inesorabile, ma ci sono fasi della vita in cui il corpo invecchia più rapidamente. A dirlo è uno studio statunitense, che ha individuato due precisi momenti durante i quali il processo di invecchiamento si fa sentire più che in altri. Ecco i dettagli.

tafi Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Vi siete mai sentiti più vecchi in breve tempo? Forse la cosa non era solo un mero frutto della vostra immaginazione.

Un gruppo di ricercatori di Stanford ha scoperto che il corpo invecchia particolarmente rapidamente in due precisi momenti della vita.

Più precisamente quanto si arriva ai 44 anni e anche ai 60 anni: in queste fasi di vita si osservano processi di trasformazione drastici. Mostra di più

Anche se il passare del tempo è inesorabile e costante, lo stesso non si può dire dell'invecchiamento biologico: quest'ultimo non è infatti regolare come siamo abituati a pensare. A dimostrarlo è uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Stanford, negli Stati Uniti, secondo il quale è possibile sentirsi più vecchi da un giorno all'altro.

Secondo la ricerca, pubblicata sulla rivista «Nature Aging», esistono due momenti precisi nella vita di una persona, durante i quali il corpo invecchia radicalmente.

«Non solo ci trasformiamo gradualmente col passare del tempo, ma avvengono anche alcuni cambiamenti davvero drastici», ha dichiarato il dottor Michael Snyder, professore di genetica e autore principale dello studio, in un comunicato della sua facoltà.

I momenti individuati per questi «cambiamenti drastici» sono a 44 anni e ai 60. In particolare, l'accelerazione dell'invecchiamento non appena superati i 40 anni è stata una sorpresa per i ricercatori.

Le molecole cambiano

Il team di ricerca ha analizzato i dati di 108 persone: uomini e donne, di età compresa tra i 25 e i 75 anni, hanno donato regolarmente, per diversi anni, sangue e altri campioni, che sono stati analizzati per verificare il numero e la composizione di diversi tipi di molecole e microbi.

L'analisi ha dato risultati sorprendenti. Gli scienziati hanno scoperto che il numero e la struttura dell'81% delle molecole e dei microbi esaminati mostravano fluttuazioni irregolari, ma cambiavano maggiormente ad alcune determinate età.

Quando hanno cercato i cluster di molecole con i maggiori cambiamenti in termini di quantità, hanno scoperto che questi si sono verificati soprattutto in due periodi: quando le persone avevano tra i 40 e i 60, indipendentemente dal sesso.

Fase stressante della vita

Il fatto che uomini e donne siano ugualmente colpiti «suggerisce che la menopausa può contribuire ai cambiamenti osservati nelle donne intorno ai 40 anni, ma probabilmente ci sono altri fattori più importanti», afferma la coautrice Xiaotao Shen.

A metà dei quarant'anni, hanno mostrato particolari cambiamenti le molecole associate al metabolismo dell'alcol, della caffeina e dei grassi. Nelle persone di 60 anni, invece, sono stati alterati il metabolismo dei carboidrati e della caffeina, la regolazione immunitaria e la funzione renale.

Lo studio riconosce comunque che alcuni di questi cambiamenti possono essere legati allo stile di vita o ai comportamentali che si hanno nelle fasce d'età interessate e non necessariamente a fattori biologici. Ad esempio, un disturbo del metabolismo dell'alcol potrebbe derivare da un aumento del consumo di bevande alcoliche a metà dei 40 anni: una fase della vita spesso stressante.