È finita male l'avventura della prima sonda lanciata dai russi sul satellite dal 1976. Keystone

La sonda russa Luna-25 si è schiantata sulla Luna. Lo rende noto l'agenzia spaziale russa Roscosmos.

La sonda, la prima lanciata dalla Russia sulla Luna dal 1976, si è schiantata a seguito di un incidente durante una manovra prima del suo allunaggio originariamente previsto per lunedì, ha annunciato l'agenzia spaziale.

«Intorno alle 14.57» di ieri, «le comunicazioni con Luna-25 sono state interrotte», afferma l'agenzia russa in un comunicato.

«Secondo i risultati preliminari» dell'indagine, il dispositivo «ha cessato di esistere a seguito di una collisione con la superficie lunare», ha aggiunto Roscosmos.

Qual era la missione di «Luna-25»?

La missione lunare, giova ricordarlo, era partita lo scorso 10 agosto dal cosmodromo di Vostochny, nell'Estremo Oriente del Paese, con il lancio del razzo Soyuz con la sonda.

Il 16 agosto era entrata nell'orbita lunare e lunedì, come detto, sarebbe dovuta arrivare al Polo Sud del satellite della Terra.

Sabato in tarda serata era stato comunicato che la sonda non aveva effettuato come previsto una manovra di trasferimento. Avrebbe dovuto posizionarsi nella sua orbita finale.

Luna-25 sarebbe dovuta rimanere sulla Luna per un anno, per «prelevare campioni e analizzare il suolo», oltre a «condurre ricerche scientifiche a lungo termine», aveva spiegato l'agenzia spaziale.

Era la prima missione del nuovo programma lunare russo, che viene avviato in un momento in cui la Roscosmos è stata privata delle sue partnership con l'Occidente, a cauda dell'invasione russa dell'Ucraina.

Giova ricordare che il programma lunare della Russia mira a stabilire una propria stazione spaziale sul corpo celeste entro il 2040.

Come per la sua politica diplomatica, Mosca sta cercando di sviluppare la cooperazione spaziale con la Cina.

SDA