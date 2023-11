L'abolizione degli scontrini stampati genera il caos nei negozi Migros

Nei negozi Migros, i clienti ricevono uno scontrino stampato solo su richiesta. Keystone

Alla Migros, gli scontrini stampati sono diventati disponibili solo su richiesta. Ma il grossista non ha considerato una cosa: in alcuni negozi, le barriere all'uscita delle casse automatiche possono essere aperte solo con il codice a barre presente sulla ricevuta.

Hai fretta? blue News riassume per te Migros ha recentemente iniziato a stampare gli scontrini solo su richiesta del cliente.

In alcuni negozi, il cambiamento sta causando confusione: le barriere all'uscita dalle casse automatiche possono essere aperte solo con il codice a barre che si trova sulla ricevuta stampata.

Nella filiale Migros di Kreuzplatz, a Zurigo, un dipendente deve quindi restare appostato all'uscita per aiutare le persone bloccate. A Zurigo-Albisrieden, invece, la barriera rimane sempre aperta.

Migros non sembra aver previsto una soluzione. Mostra di più

Il passaggio di Migros allo scontrino su richiesta non sta andando bene. Il problema riguarda le filiali con casse automatiche dotate di un sistema di self-checkout con barriere, come riportato dal «Blick». Queste possono essere aperte solo con il codice a barre presente sulla ricevuta stampata.

Quindi, si rischia di non poter uscire dal negozio. Alla filiale di Kreuzplatz a Zurigo, all'uscita c'è un dipendente che deve aiutare i clienti senza scontrino che restano bloccati. Secondo lui c'è stata una «pianificazione completamente sbagliata».

Le barriere rimangono in funzione

Altre filiali starebbero risolvendo il problema da sole. Ad esempio, la barriera della sede di Zurigo-Albisrieden resta aperta, quindi non svolge più la sua funzione. Migros aveva introdotto il sistema un anno fa nei negozi in cui il taccheggio è particolarmente frequente, per contrastare i furti.

Interpellata dal Blick, una portavoce di Migros ha dichiarato che gli sportelli rimarranno in funzione. Quindi, nonostante l'attuale confusione, non ci sono soluzioni in vista.

Alla fine di ottobre Migros aveva annunciato lo stop immediato alle ricevute stampate automaticamente. Questo può avvenire solo su esplicita richiesta dei clienti, sia alle casse con personale che a quelle automatiche.