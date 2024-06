Addestratrice viene morsa alla testa da un cane, da allora la sua vita è cambiata per sempre

Un Mastino Napoletano (immagine simbolica) IMAGO/YAY Images

Un'addestratrice è stata morsa alla testa da un cane e da quel momento nulla nella sua vita è stato più lo stesso. Ecco la sua storia.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un'addestratrice di cani è stata morsa alla testa nel 2021.

La donna è rimasta ferita e, ancora oggi, le conseguenze di quell'incidente le impongono di vivere con delle limitazioni.

La proprietaria del cane ha dovuto pagare un risarcimento.

La vittima ha perso il suo lavoro. Mostra di più

Ben 29 punti di sutura sulla testa e 9 sulle mani: da quel giorno dell'agosto 2021 la vita di Stefanie L. non è più la stessa. L'addestratrice di cani è stata aggredita e gravemente ferita da un Mastino Napoletano durante un corso.

Come riportato dal quotidiano «Tagesanzeiger», la donna stava frequentando un corso di perfezionamento a Soletta per mantenere la sua licenza per il Canton Zurigo.

Durante un'esercitazione, il cane l'ha improvvisamente attaccata e morsa alla testa. «Ho sentito il cuoio capelluto lacerarsi», racconta. Il cane non mollava la presa.

Solo quando qualcuno ha versato dell'acqua sul cane, il mastino l'ha lasciata andare. L'attacco non solo ha lasciato cicatrici fisiche, ma ha anche provocato un disturbo da stress post-traumatico.

Il cane apparteneva a una donna di 31 anni di Zurigo che lo aveva importato dalla Tunisia. Aveva già manifestato in passato comportamenti energici e aveva morso un veterinario.

In tribunale, la proprietaria ha ammesso che il suo animale aveva un «problema di distanza» e che aveva speso diverse migliaia di franchi per l'addestramento.

Dolore cronico e problemi psicologici

Secondo il «Tagesanzeiger», il tribunale ha stabilito che la proprietaria era responsabile in quanto sapeva che il suo cane era problematico. La donna ha contestato la sanzione perché, secondo le sue stesse dichiarazioni, aveva agito secondo le istruzioni dell'addestratore e non aveva violato la legge sulla custodia dei cani.

Ciononostante, è stata dichiarata colpevole ed è stata costretta a pagare due terzi delle spese legali e una multa di 300 franchi. Stefanie L. ha, dal canto suo, dovuto subire due operazioni e da allora soffre di dolore cronico e di problemi psicologici.

Ora gestisce la sua scuola per cani solo per il 10% del tempo e ha bisogno di un assistente. Ha perso il lavoro d'ufficio a causa del lungo periodo di malattia e non è chiaro se sarà mai in grado di lavorare di nuovo. Nel frattempo si è iscritta all'assicurazione per l'invalidità.

Al Mastino Napoletano è stata imposta la museruola e il guinzaglio, ma continua a frequentare la scuola per cani. Secondo la proprietaria, sta meglio di prima.