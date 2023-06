Il ragazzo morto nel Titan voleva stabilire un record del mondo

Il 19enne Suleman Dawood, qui con suo papà. KEYSTONE

Suleman Dawood voleva stabilire un record mondiale durante la spedizione con la capsula subacquea Titan al relitto del Titanic. L'adolescente morto nell'incidente, stando a quanto dice sua madre, aveva persino fatto domanda in anticipo per entrare nel Guinness dei primati.

Hai fretta? blue News riassume per te: Tra le vittime del sommergibile Titan ci sono l'imprenditore pakistano Shahzada Dawood e suo figlio Suleman di 19 anni.

Secondo la madre, l'adolescente voleva stabilire un record mondiale durante la spedizione al relitto del Titanic.

Il figlio, dotato di talento per il cubo di Rubik, voleva risolvere il rompicapo a quasi 4 chilometri di profondità.

In origine, la madre voleva fare l'immersione sul Titanic insieme al marito.

Secondo la madre Christine Dawood, l'adolescente Suleman Dawood, morto nell'incidente con il sommergibile Titan, voleva stabilire un record mondiale durante la spedizione al relitto del Titanic. Suo figlio era un giocatore del cubo di Rubik molto dotato e voleva risolvere il rompicapo a quasi 4 chilometri di profondità, ha dichiarato Christine Dawood alla BBC.

Il diciannovenne aveva persino fatto domanda per entrare nel Guinness dei primati. Per riprendere il momento del successo, il padre Shahzada – che pure lui ha perso la vita – ha portato con sé una telecamera nel piccolo sommergibile.

Christine Dawood ha dichiarato nell'intervista pubblicata dalla BBC lunedì sera che in origine voleva fare anche lei il viaggio sul Titanic insieme al marito – un consulente gestionale britannico-pakistano. Ma la pandemia di Covid aveva ostacolato il piano e il figlio aveva mostrato interesse per l'impresa.

«Poi sono passata oltre e ho dato loro l'opportunità di preparare Suleman per questo, perché lui voleva davvero farlo».

Madre e sorella hanno tenuto duro sul Polar Prince

Prima che i due uomini salissero a bordo del Titan insieme ad altri tre avventurieri, si sono abbracciati e hanno scherzato, ha raccontato la donna. Poi il sommergibile è sceso verso il leggendario relitto del transatlantico di lusso a 3.800 metri di profondità, mentre Christine Dawood e la figlia diciassettenne Alina resistevano a bordo della nave madre Polar Prince.

A un certo punto, sono state avvertite che il contatto con il Titan era stato perso. «Non voglio mai più sentire quella frase in vita mia: "Abbiamo perso il contatto"», ha raccontato la vedova con voce esitante. «In quel momento non capivo cosa significasse. Da lì in poi la situazione è precipitata».

L'umore durante la missione di salvataggio è cambiato dopo un po', ha detto, e l'ottimismo si è trasformato in disperazione. «Credo di aver perso la speranza quando abbiamo superato le 96 ore», ha ricordato Dawood, «le riserve di ossigeno a bordo del Titan avrebbero dovuto durare circa quel tempo».

Chiamata sconvolgente della Guardia Costiera

La figlia si era aggrappata all'idea che il dramma si sarebbe concluso con un lieto fine. Ma poi è arrivata la devastante telefonata della Guardia Costiera: «In pratica ci hanno informato che avevano trovato dei detriti. I frammenti del Titan giacevano a meno di 500 metri dalla prua del relitto del Titanic e la morte dei cinque occupanti era così effettivamente confermata.

Christine e Alina Dawood si sono ora prefissate un obiettivo personale per superare la tragedia e preservare la memoria di Suleman: sua madre e sua sorella vogliono imparare a risolvere il cubo di Rubik.