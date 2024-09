Ruba più volte da un self-service, la proprietaria pubblica il video, ma la polizia la rimprovera

Un ladro si serve della cassa di un negozio self-service. (Screenshot) Facebook

Un uomo ha tentato di rapinare un negozio self-service a Wängi, nel Canton Turgovia, ma è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza. La proprietaria cerca di farsi giustizia da sola.

Andreas Lunghi

Hai fretta? blue News riassume per te A Wängi, nel Canton Turgovia, un uomo ha rubato merce e contanti per un valore di circa 600 franchi da un negozio self-service, ma una telecamera lo ha ripreso.

La proprietaria ha pubblicato il video su Internet, alla ricerca del ladro.

La polizia ha criticato il tentativo della donna di farsi giustizia da sola. Mostra di più

I negozi self-service stanno diventando sempre più popolari, come ad esempio in campagna, dove vendono prodotti freschi regionali. Il pagamento avviene in contanti, tramite Twint o depositati in una cassa.

Questo tipo di negozi si basa sulla fiducia nei confronti dei clienti: i proprietari confidano che la merce che viene prelevata venga poi effettivamente pagata.

Jenny Sommer, che gestisce uno di questi piccoli shop a Wängi, nel Canton Turgovia, non fa eccezione.

Il sacco come travestimento

A metà agosto la donna ha visto - attraverso una telecamera di sorveglianza - un uomo che entrava nel negozio con un sacco in testa e che si è subito diretto verso la cassa.

Il rapinatore si è poi tolto il suo «travestimento», ma poco dopo si è accorto di essere ripreso. Ha quindi cercato di limitare i danni coprendo la telecamera. Un gesto che è però servito a poco, in quanto il suo volto è rimasto comunque riconoscibile nelle immagini.

L'uomo cerca di correggere il suo errore. Ma è inutile. Screenshot

Come riportato da «FM1Today», il ladro avrebbe rubato prodotti e denaro per un valore compreso tra i 500 e i 700 franchi.

Video pubblicato, ma la polizia non ci sta

Non era la prima volta che il ladro si è servito senza pagare, come ha raccontato la proprietaria a «FM1Today»: si trattava già del terzo furto in una settimana. È questo che ha spinto Sommer a pubblicare il video su Internet, nella speranza di riuscire a rintracciare l'uomo.

Le autorità hanno però sconsigliato pubblicamente di emulare il comportamento della commerciante. Intervistato da «FM1Today», Rolf Frei, portavoce della Polizia cantonale turgoviese, ha infatti espresso disappunto nei confronti del tentativo di Sommer di farsi giustizia da sola.

«Fondamentalmente, le indagini su questi criminali sono compito della polizia e non dei privati», ha dichiarato Frei. Pubblicare quel filmato di propria iniziativa potrebbe essere accusato come reato.

La donna, però, non ha cambiato idea: continuerà ad agire in questo modo e a pubblicare le immagini: «C'è molto lavoro in ballo e queste persone dovrebbero rendersene conto», ha commentato, per giustificarsi.

La proprietaria del negozio self-service turgoviese ha sporto denuncia contro ignoti e le indagini della polizia sono già iniziate.