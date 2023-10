Lanciata la missione Psyche Keystone

Lanciata la missione Psyche della Nasa, progettata per studiare un asteroide ricco di metalli che potrebbe essere l'antico nucleo ormai esposto di un corpo planetario primordiale, utile da studiare per capire come si formano i pianeti come la Terra.

Dopo il lancio dal Kennedy Space Center (Florida) con il razzo Falcon Heavy di SpaceX, la sonda dovrà percorrere 3,6 miliardi di chilometri per raggiungere l'asteroide 16 Psyche, nella fascia tra Marte e Giove. L'arrivo è previsto nel 2029.

La sonda orbiterà intorno all'asteroide per 26 mesi per studiarne forma, geologia, composizione, campo magnetico e distribuzione della massa.

SDA