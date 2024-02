È rimasto coinvolto nella lotta per l'indipendenza della Papua occidentale: il pilota australiano Phil Mehrtens è nelle mani dell'Esercito di liberazione nazionale da oltre un anno. Youtube / West Papua National Liberation Army

Il pilota australiano Phil Mehrtens è stato rapito dai ribelli in Papua Nuova Guinea un anno fa. Di recente il gruppo ha diffuso due video che lo ritraggono. L'esercito regolare promette di liberarlo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il pilota australiano Phil Mehrtens è nelle mani dei ribelli in Papua Occidentale da oltre un anno.

I ribelli hanno rapito il pilota e chiedono colloqui per l'indipendenza in cambio del suo rilascio.

I vertici dell'esercito della Papua Nuova Guinea annunciano che Phil Mehrtens sarà presto liberato. Mostra di più

Phil Mehrtens è atterrato con il suo piccolo aereo passeggeri nel remoto aeroporto di Paro, nella Papua occidentale. Poi degli uomini armati hanno assalito il velivolo e hanno preso in ostaggio tutte e sei le persone a bordo.

A parte il pilota australiano erano tutti locali, e sono stati rilasciati poco dopo. Mehrtens è stato invece trattenuto dall'Esercito di Liberazione Nazionale della Papua Occidentale (WPNLA) dal 7 febbraio 2023. Di recente hanno pubblicato due video per dimostrare che è sano e salvo.

I ribelli combattono per l'indipendenza della Papua occidentale

La Papua occidentale appartiene all'Indonesia, a differenza della Papua Nuova Guinea, la metà orientale dell'isola. La Papua Nuova Guinea è diventata indipendente nel 1975. I gruppi della Papua occidentale lottano da decenni per l'indipendenza.

Il WPNLA non vuole denaro per il rilascio del pilota e ha rifiutato un'offerta di riscatto, secondo quanto riportato dal quotidiano «The Australian» nell'estate 2023.

La Papua occidentale (in rosso) appartiene all'Indonesia, mentre la Papua Nuova Guinea, nella parte orientale dell'isola, è diventata indipendente nel 1975. Wikipedia

I ribelli però chiedono negoziati di pace e indipendenza con il Governo indonesiano. A tre mesi dal rapimento, hanno minacciato di uccidere Mehrtens se il governo non avesse accettato le loro richieste entro due mesi, come riportato dal quotidiano Tages-Anzeiger.

Il fatto che i ribelli abbiano preso in ostaggio un australiano non è probabilmente una coincidenza. In un messaggio del giorno successivo all'attacco, hanno dichiarato: «Gli Stati Uniti, l'Europa, l'Australia e la Nuova Zelanda hanno sostenuto il governo indonesiano, addestrato la polizia indonesiana e fornito armi per uccidere noi papuani occidentali dal 1963 a oggi. Devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni».

L'esercito indonesiano vuole liberare il pilota

Finora non hanno messo in atto la minaccia. Al contrario, hanno ripetuto la loro richiesta e fornito prove, sotto forma di due video, che Mehrtens è sano e salvo e si trova ancora sotto la loro custodia. Lui stesso nelle registrazioni dice di stare bene considerando le circostanze e di essere trattato bene.

Nel filmato il rapito si rivolge alla moglie e al figlio: «Vi amo entrambi e spero di potervi parlare presto». Accenna al fatto che potrebbe avere l'opportunità di sentirli per telefono.

In un secondo video, spiega di essere riuscito a ricevere alcune cose. Gli oggetti più importanti che cita sono due spray per l'asma e un lettore di e-book «con il maggior numero possibile di libri in inglese». Nel primo dei due filmati, Mehrtens afferma che è il 22 dicembre 2023.

Ma l'esercito indonesiano continua a non mostrare alcuna volontà di rispondere alle richieste dei ribelli. Nel 2023 ha già tentato di liberarlo con la forza. Poco prima che i ribelli registrassero gli ultimi video con il pilota rapito, hanno confermato che lo avrebbero liberato presto, senza specificare quando intendevano farlo.

Da parte sua, Il WPNLA aveva annunciato pochi mesi dopo il rapimento che la situazione di Mehrten sarebbe potuta durare a lungo.