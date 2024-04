L'agenzia americana per la regolamentazione dell'aviazione civile (Faa) sta indagando sulla progettazione del Boeing 787 Dreamliner e del 777, dopo essere stata contattata da un dipendente del colosso Usa secondo cui la struttura di questi aerei non è sicura.

«Stiamo indagando a fondo su tutte queste segnalazioni», ha affermato l'autorità la Faa, reagendo alle informazioni pubblicate dal New York Times.

Il quotidiano scrive che un ingegnere della Boeing – identificato come Sam Salehpour, impiegato per più di dieci anni nella società – ha contattato la Faa denunciando che il modo in cui sono assemblate le diverse sezioni della fusoliera del Dreamliner potrebbe indebolire l'aereo nel corso del tempo.

L'ingegnere, spiega il Nyt, sostiene che queste sezioni «sono attaccate insieme in modo non corretto e potrebbero separarsi l'una dall'altra durante il volo dopo aver effettuato migliaia di voli». Boeing replica che non c'è alcuna questione di sicurezza.

