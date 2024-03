Nuova grana per Boeing. A un 737-800 di United Airlines, partito dalla California e arrivato a destinazione in Oregon, è stato scoperto un pannello della fusoliera mancante nelle ispezioni eseguite dopo l'atterraggio.

Un Boeing 737 della United Airlines all'aeroporto di Chicago. (foto d'archivio) sda

Un aereo passeggeri della United Airlines ha perso una copertura della fusoliera durante il volo di venerdì. Il danno al Boeing 737-800 è stato scoperto solo a terra dopo un atterraggio senza problemi nella città di Medford, nello Stato dell'Oregon, ha annunciato la United.

Il giornale locale «Rogue Valley Times» aveva pubblicato in precedenza una foto di un testimone oculare che mostrava la meccanica esposta. Secondo la United, l'aereo era decollato da San Francisco con 139 passeggeri e sei membri dell'equipaggio.

A giudicare dal numero di bordo di un'altra foto di un testimone oculare, l'aereo è stato messo in servizio nel 1998. In un aereo di 25 anni come questo, è probabile che la manutenzione o l'affaticamento dei materiali abbiano un ruolo maggiore in incidenti di questo tipo rispetto alla produzione del velivolo stesso.

La United ha annunciato un'indagine per chiarire come si è verificato l'incidente. Le autorità americane stanno indagando sul caso.

L'aeroporto di Rouge Valley, riportano i media americani, è stato chiuso temporaneamente per verificare se il pannello o i suoi detriti fossero stati persi sulla pista.

Diversi incidenti, Boeing sotto pressione

La Boeing è attualmente sottoposta a maggiori controlli dopo che, all'inizio di gennaio, un 737-9 Max, praticamente nuovo, ha perso una sezione della fusoliera durante una salita dopo il decollo.

Secondo le prime indagini, il National Transportation Safety Board (NTSB) statunitense ipotizza che quattro bulloni di fissaggio mancassero dal frammento di fusoliera strappato.

SDA