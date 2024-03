Il volo per Portland ebbe poi un problema al portellone. Keystone

Alaska Airlines fece volare il Boeing 737 Max 9 sul quale esplose un portellone di emergenza nonostante il giorno prima ingegneri e tecnici della compagnia erano così preoccupati per le crescenti evidenze di un problema da voler togliere il velivolo dal servizio.

Invece, secondo il New York Times, la società decise di tenerlo in attività, trasportando passeggeri fino a quando non avesse completato tre voli che avrebbero dovuto concludersi quella notte a Portland, Oregon, dove c'era una delle strutture di manutenzione della compagnia.

Prima che potesse completare il piano però un portellone esplose in volo pochi minuti dopo il decollo del secondo volo, costringendo l'aereo a un atterraggio di emergenza, fortunatamente senza conseguenze.

SDA