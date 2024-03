Le auto danneggiate e la recinzione rotta all'aeroporto di San Francisco. KEYSTONE

Negli Stati Uniti un aereo Boeing ha perso una ruota subito dopo il decollo. Le parti cadute hanno danneggiato le auto sottostanti, mentre il velivolo è stato deviato.

Hai fretta? blue News riassume per te Una ruota è caduta da un aereo Boeing dopo il decollo da San Francisco.

L'aereo, diretto in Giappone, ha dovuto essere dirottato.

La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha annunciato un'indagine sull'incidente. Mostra di più

Proprio all'inizio dell'anno un Boeing 737 Max 9 ha perso un portellone nel bel mezzo del decollo. L'incidente dell'Alaska Airlines si è concluso senza gravi danni o feriti, ma di conseguenza tutti i velivoli Max 9 hanno dovuto essere temporaneamente messi a terra.

Adesso si è verificato un altro incidente, questa volta su un aereo del tipo 777 operato dalla compagnia aerea statunitense United. Il filmato (in coda all'articolo) mostra l'aeromobile mentre perde una ruota poco dopo il decollo da San Francisco.

Il velivolo, che avrebbe dovuto volare in Giappone con 250 persone a bordo, è stato successivamente dirottato su Los Angeles, dove è atterrato dopo circa due ore senza ulteriori problemi.

Delle auto demolite dalla ruota caduta

La ruota che è caduta ha danneggiato diverse auto parcheggiate presso lo scalo, come si vede in altri video. I parabrezza sono stati fracassati e i cofani dei motori demoliti. Anche la recinzione tra il parcheggio e la zona aeroportuale ha subito dei danni. Secondo un portavoce dell'aeroporto non ci sono però stati feriti.

Stando a un portavoce di United, dopo lo scalo a Los Angeles è stato organizzato un nuovo volo per portare i passeggeri alla loro destinazione finale in Giappone. Le persone la cui automobile è stata danneggiata dalla caduta della ruota sarebbero state risarcite di conseguenza dalla compagnia aerea.

Boeing ha detto all'agenzia di stampa AP che l'aereo 777 aveva sei ruote su ciascun lato ed era costruito in modo tale che l'aereo potesse atterrare in sicurezza anche se una ruota fosse andata perduta. Il produttore dell'aereo non ha però voluto commentare le circostanze esatte dell'incidente, su cui la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha annunciato un'indagine.

Di continuo problemi con le gomme

Boeing è al momento sotto un maggiore controllo in seguito all'incidente del portellone sfondato a gennaio. Secondo le prime indagini, l'autorità investigativa statunitense sugli incidenti NTSB presume che dal frammento di fusoliera strappato mancassero quattro bulloni di fissaggio.

Tuttavia sugli aerei di diversi produttori e compagnie aeree di tanto in tanto si verificano problemi con i pneumatici costantemente esposti a carichi estremi. A gennaio un Boeing 757 ha perso una ruota poco prima del decollo da Atlanta e a febbraio un Airbus A319 è dovuto atterrare in Brasile con un pneumatico mancante.

Ecco il video dell'incidente in tedesco: