Le FFS multano i clienti con regole severe, ecco come sono nate

Un controllo delle FFS: l'acquisto di biglietti in ritardo è costoso (immagine illustrativa). Keystone/Christian Beutler

Dei documenti interni mostrano come le aziende di trasporto svizzere siano riuscite a imporre il loro rigido approccio agli acquisti dei biglietti in ritardo nonostante le critiche del Consiglio federale.

jke Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Ogni anno le aziende di trasporto svizzere perdono circa 200 milioni di franchi a causa di passeggeri sprovvisti di un biglietto valido, il che ha portato a dei controlli severi.

Alla fine del 2023, il Consiglio federale ha chiesto un allentamento delle regole, in particolare per i biglietti elettronici, che ha portato a una controversia con le aziende di trasporto.

È stato istituito un gruppo di lavoro per trovare un compromesso.

Alla fine hanno prevalso le aziende di trasporto, il che significa che le regole precedenti rimangono in vigore.

Per ridurre il numero di multe saranno realizzate delle campagne informative e dei miglioramenti tecnici per l'uso dei biglietti digitali. Mostra di più

Ogni anno le aziende svizzere di trasporto perdono circa 200 milioni di franchi perché i passeggeri viaggiano senza un biglietto valido. Quasi la metà dei truffatori registrati è stata scoperta almeno tre volte nell'arco di 24 mesi.

Questa cifra è stata pubblicata di recente dall'organizzazione di settore Alliance Swisspass e dimostra quanto sia grande il problema dell'evasione tariffaria.

Queste perdite finanziarie colpiscono duramente il settore, ed è per questo che le aziende di trasporto si sono irritate quando il Consiglio federale ha chiesto un allentamento del regime di controllo alla fine del 2023, come riportato dal quotidiano «Aargauer Zeitung».

Pochi secondi costano 70 franchi

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha proposto di consentire ai passeggeri di acquistare il biglietto per via elettronica anche dopo la partenza del treno.

Finora l'acquisto del biglietto doveva essere completato prima della partenza. Anche se il ritardo era di pochi secondi, si rischiava una multa di almeno 70 franchi.

Per disinnescare il conflitto, il Governo e l'industria dei trasporti hanno istituito un gruppo di lavoro per portare avanti una discussione aperta e un compromesso.

«CH Media» ha ottenuto l'accesso ai verbali degli incontri sulla base del principio dell'accesso pubblico, consentendo uno sguardo dettagliato dietro le quinte della disputa sulle tariffe che per mesi ha messo in subbuglio il settore.

L'approccio della Confederazione accolto con risentimento

Un primo scambio di opinioni avvenuto il 17 gennaio mostra quanto fosse frustrata l'industria del trasporto pubblico in quel momento.

Un rappresentante del settore ha espresso il suo «disappunto» per il fatto che l'UFT avesse reso pubbliche le sue critiche. «Non è questo il modo in cui la cooperazione ha funzionato finora».

Si parlava anche di «danni duraturi» alla cooperazione e di un numero considerevole di richieste di rimborso già ricevute, «anche da parte di studi legali».

Il fatto che i passeggeri chiedessero la revoca delle loro multe ha causato agitazione nel settore. Si temeva che il dibattito potesse incoraggiare altri utenti del trasporto pubblico a presentare richieste simili.

Il rappresentante di Bernmobil ha sottolineato l'importanza di controlli rigorosi. Soprattutto i giovani spesso aspettavano l'arrivo di un controllore prima di acquistare un biglietto.

Se compare un controllore, i passeggeri acquistano rapidamente un biglietto, altrimenti viaggiano gratis. Il rappresentante della Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), l'associazione dei trasporti zurighese, ha riferito che queste forme di abuso sono in aumento.

Le aziende di trasporto si sono imposte

L'UFT ha preso una posizione diversa. Secondo la legge, una multa può essere emessa solo se si sospetta una perdita di entrate. Secondo l'UFT, un passeggero che volesse acquistare un biglietto con le migliori intenzioni, ma che lo facesse troppo tardi - ad esempio a causa di una connessione internet scadente - non soddisferebbe il requisito per una multa.

Il Consiglio federale e l'industria del trasporto pubblico non sono riusciti a trovare un terreno comune su questa questione legale, come dimostrano i verbali del gruppo di lavoro. Dopo il primo incontro senza esito di gennaio, il gruppo si è riunito più volte.

Durante le riunioni, le FFS e le altre aziende di trasporto hanno prevalso con la loro interpretazione e hanno fatto in modo che le norme precedenti rimanesse inalterate.

Il regolamento tariffario continua quindi a prevedere che i clienti debbano essere in possesso di un biglietto valido prima dell'effettiva partenza.

Una campagna informativa di sensibilizzazione

Allo stesso tempo, il gruppo di lavoro ha sviluppato misure per ridurre il numero di multe e venire incontro all'Esecutivo svizzero. L'obiettivo è far pagare meno «supplementi», che spesso non vengono compresi, e aumentare così la soddisfazione dei clienti.

Che si tratti di biglietterie automatiche o di vendita online, l'importante è che il biglietto del trasporto pubblico venga acquistato in tempo (foto d'archivio). Keystone

Nello specifico, l'11 aprile il gruppo di lavoro ha proposto all'UFT le seguenti misure:

- una campagna di informazione dovrebbe sensibilizzare i clienti sulla regola esistente;

- il settore dovrebbe discutere regolarmente su come gestire i biglietti elettronici acquistati troppo tardi;

- dovrebbero essere apportati miglioramenti tecnici affinché, ad esempio, l'app delle FFS consenta di rendere valido un biglietto elettronico immediatamente dopo l'acquisto e non solo all'orario di partenza del collegamento selezionato.

L'UFT chiede maggiore rapidità nelle misure

Il settore aveva previsto l'implementazione per il prossimo anno, ma l'UFT ha sollecitato una soluzione entro la fine del 2024.

Le misure proposte riflettono il «minimo comune denominatore», ha sottolineato l'UFT. L'ufficio sperava di ottenere di più dal suo intervento, come si evince dai documenti consultabili.

Nelle note esplicative del pacchetto di misure si legge: «La collaborazione nel gruppo di lavoro si è rivelata in alcuni casi difficile per l'UFT».

Se le misure non sono efficaci, l'industria dovrà prendere in considerazione ulteriori passi. Per la fine dell'anno è prevista una revisione delle prestazioni.

Non si tratta di un regime di controllo rigoroso

Uno sguardo dietro le quinte mostra come le aziende di trasporto abbiano respinto l'attacco al loro rigido regime di controllo. Ciononostante, rimane nel loro interesse essere indulgenti quando si tratta di controlli dei biglietti, soprattutto di quelli elettronici.

Dopo tutto, l'obiettivo dichiarato del settore è quello di affidarsi presto esclusivamente a questo canale di vendita.

Tuttavia, sarà possibile solo se i passeggeri saranno in grado di comprendere le regole tariffarie e di accettare il sistema di controllo.