Se il biglietto viene acquistato tramite l'app anche solo poco dopo la partenza, è prevista una multa. Le FFS intendono mantenere questa regola controversa anche in futuro.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Il biglietto deve essere acquistato prima della partenza del treno, altrimenti si rischia un sovrapprezzo.

Un gruppo di lavoro ha riesaminato l'attuale regolamento, ma non ritiene necessario un cambiamento.

È stata lanciata una campagna informativa a livello nazionale per ricordare ai clienti che i biglietti elettronici devono essere acquistati prima di salire sul treno. Mostra di più

Se si sale sul treno e si acquista il biglietto online mentre il mezzo parte, questo appare nell'app entro pochi secondi, ma al momento del controllo si paga la stessa multa di chi non lo ha fatto, nonostante le buone intenzioni.

Poiché questa situazione causa regolarmente reclami, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e l'organizzazione Alliance Swiss Pass hanno istituito un gruppo di lavoro, che negli ultimi mesi ha esaminato le norme che regolano l'acquisto di biglietti e i canali di vendita fisici e digitali. La maggior parte delle aziende di trasporto e delle reti tariffarie sono membri dell'organizzazione.

I risultati implicano che nella pratica non cambierà molto. In futuro, l'acquisto del biglietto dovrà ancora essere completato per intero prima della partenza effettiva del mezzo pubblico: «I passeggeri devono assumersi le proprie responsabilità ed essere in possesso di un biglietto valido in tempo», scrive Alliance Swiss Pass.

«Un viaggio, un biglietto»

Ciò è giustificato dal requisito legale di «un viaggio, un biglietto». I viaggiatori hanno bisogno di un regolamento coerente, semplice e comprensibile in tutta la Svizzera.

Inoltre, questo principio è applicabile sia ai viaggiatori ad alta frequenza che al traffico urbano, dove il tempo di percorrenza tra due fermate è spesso inferiore al minuto.

Una campagna informativa su scala nazionale presso i punti di contatto con i clienti del trasporto pubblico intende informare i passeggeri che è necessario acquistare un biglietto elettronico prima di salire sul veicolo.

Il messaggio chiave è: acquistate il biglietto prima di salire a bordo, in modo che sia valido prima della partenza e non ci siano rischi.