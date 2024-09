150 donne denunciano molestie subite da Al Fayed, la più giovane stuprata a 15 anni

Mohamed Al-Fayed

Dopo la messa in onda di un documentario della «BBC», 150 ex dipendenti di Harrods hanno denunciato molestie sessuali da parte di Mohamed Al Fayed. Tra le vittime, anche una ragazza di 15 anni stuprata mentre lavorava per i grandi magazzini.

Hai fretta? blue News riassume per te Sono già 150 le donne che si sono fatte avanti per denunciare le molestie subite dall'imprenditore egiziano Al Fayed quando lavoravano da Harrods.

Una di loro è stata stuprata a 15 anni. Alcune avevano accettato dei risarcimenti e firmato accordi di riservatezza.

Nei confronti del ricchissimo imprenditore egiziano – morto l'anno scorso all'età di 94 anni – e dei grandi magazzini Harrods è in preparazione un'azione legale.

Intanto cresce in Gran Bretagna lo sconcerto di fronte ai racconti delle vittime. Mostra di più

Sono circa 150 le donne che, in seguito al documentario della «BBC» su Mohamed Al Fayed, si sono fatte avanti per denunciare le molestie subite e per offrire la propria testimonianza, come riportati dal Corriere della Sera.

Nei confronti del ricchissimo imprenditore egiziano – morto l'anno scorso all'età di 94 anni – e dei grandi magazzini Harrods è in preparazione un'azione legale, mentre cresce in Gran Bretagna lo sconcerto di fronte ai racconti delle vittime.

La storia di Kate

Kate, ad esempio, venne «scoperta» nel 2009 mentre aspettava l'autobus: una dipendente di Al Fayed l'avvicinò, si complimentò con lei per il suo stile e le promise una carriera da Harrods. Quando si presentò al colloquio presso i grandi magazzini, le venne detto che avrebbe lavorato nell'ufficio del presidente.

Iniziarono così 13 mesi «d'inferno»: Al Fayed allungava le mani e chiedeva prestazioni sessuali di continuo, minacciando il licenziamento. Kate riuscì ad andarsene, firmando un accordo di riservatezza e intascando 60.000 sterline in risarcimenti.

Tenne un diario in cui elencava ogni molestia (il Sunday Times oggi ne ha pubblicato un estratto).

La più giovane aveva 15 anni quando venne stuprata

Altre donne furono meno fortunate: la più giovane aveva appena 15 anni quando venne stuprata. Lavorava da Harrods durante le vacanze scolastiche.

Per Dean Armstrong, uno degli avvocati che rappresenta le vittime di Al Fayed, si tratta di un caso «orrendo». «È chiaro, per noi, che l'organizzazione sapesse del comportamento di quest'uomo».

È emerso che Harrods ha cominciato a risarcire alcune delle donne che sostengono di essere state molestate già l'anno scorso. «Oggi siamo un'impresa completamente diversa», hanno precisato i grandi magazzini di Knightsbridge, acquistati nel 2010 dalla famiglia reale del Qatar, con un comunicato.

«Siamo profondamente sconcertati da questa vicenda e condanniamo nel modo più assoluto qualsiasi molestia o violenza nei confronti dei nostri dipendenti».

