In Giappone, un aereo passeggeri si è scontrato con un velivolo della guardia costiera e ha preso fuoco. Un esperto di aviazione analizza l'incidente e lo spettacolare salvataggio dei passeggeri.

Hai fretta? blue News riassume per te Un aereo passeggeri ha preso fuoco sulla pista dell'aeroporto di Tokyo-Haneda.

Tutti i passeggeri dell'aereo sono stati sfollati e, secondo Japan Airlines, nessuno di loro ha riportato ferite così gravi da metterne in pericolo la vita.

L'aereo si è scontrato con un velivolo della guardia costiera in fase di atterraggio. Cinque membri dei sei dell'equipaggio di quest'ultimo sono morti.

Stefan Eiselin è il direttore della rivista aeronautica «Aerotelegraph» e analizza l'incidente per blue News. Mostra di più

Signor Eiselin, i video dell'airbus in fiamme in Giappone mostrano un inferno di fiamme. Ma tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono stati sfollati dall'aereo. Cosa ne pensa?

Questo dimostra la professionalità dell'equipaggio. Il regolamento dell'aviazione prevede che gli aerei passeggeri di grandi dimensioni debbano essere sgomberati entro 90 secondi. È necessario un assistente di volo ogni 50 passeggeri e anche la posizione e le dimensioni delle uscite sono state studiate per questo scopo.

Questo tempo è fondamentale, soprattutto in caso di incendio. Dopo 90 secondi, infatti, il calore e il fumo che si sviluppano all'interno dell'aeromobile mettono a repentaglio la vita dei passeggeri. È quindi fondamentale che funzioni, come è capitato in questo episodio.

Cosa fanno gli assistenti di volo in questi casi?

Devono aver interiorizzato completamente la procedura in situazioni di crisi. Questa è l'effettiva competenza principale degli assistenti di volo. Il loro lavoro non consiste nel versare succo d'arancia o distribuire cioccolata, ma nel mantenere le persone al sicuro anche in caso di incidenti. E deve essere esercitato più e più volte. Devono guidare le persone in questi incidenti come dei sergenti istruttori.

Qual è la cosa migliore da fare come passeggero in un caso del genere?

È essenziale seguire immediatamente tutte le istruzioni ed è meglio ricordare quelle che vengono mostrate prima del decollo. C'è un motivo per cui vengono fatte vedere anche al centesimo volo. Grazie alla ripetizione, le istruzioni entrano nel subconscio, salvando così delle vite.

L'esperto Stefan Eiselin ZVG Stefan Eiselin è il fondatore e l'editore della rivista aeronautica svizzera «Aerotelegraph».

Dovete anche memorizzare dove si trova l'uscita di emergenza. Spesso può essere utile contare le file di sedili. Se l'aeromobile è pieno di fumo, potrebbe non essere più possibile vedere le frecce. In questo caso è utile contare. Infine, è certamente opportuno tenere sempre le scarpe allacciate durante il decollo e l'atterraggio. In questo modo si possono evitare possibili difficoltà come il pavimento caldo o schegge e detriti taglienti.

Quanto è frequente un incidente del genere in pista?

Un incidente e un incendio di tale portata sono estremamente rari. Da qualche parte è accaduto un errore catastrofico. Non sappiamo ancora se sia stata colpa dei controllori o dei piloti. Ma una cosa del genere non dovrebbe mai accadere.

Fortunatamente, negli ultimi 30 anni l'aviazione è diventata molto più sicura. Sono stati fatti enormi progressi nella tecnologia e nella prevenzione e impariamo da ogni incidente. Questo incidente porterà anche a nuove regole e protocolli all'aeroporto di Tokyo-Haneda e forse anche all'aviazione nel suo complesso.