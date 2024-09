L'iconica borsa blu di IKEA si rifà il look

IKEA non smette mai di innovare e questa volta il rivenditore svedese rivisita uno dei suoi prodotti più iconici: la borsa blu FRAKTA. Presente in quasi tutte le case, ha subito ora una trasformazione sorprendente e intelligente.

Con questo cuscino portatile, IKEA incoraggia uno stile di vita più sano ed equilibrato, invitando le persone a prendersi le meritate pause. Ikea

Barman Nicolas

In collaborazione con l'agenzia creativa The Secret Little Agency, IKEA ha lanciato una nuova versione di questa iconica borsa, ora trasformabile in un cuscino portatile chiamato RESTEN.

Il nuovo modello conserva l'aspetto familiare di FRAKTA, ma si distingue per la sua imbottitura, che offre un comfort ottimale a chi lo utilizza.

Ideale per le pause in ufficio, durante i viaggi o anche all'aperto, questa borsa-cuscino incarna l'idea che il relax può far parte della vita quotidiana. Ancora una volta, IKEA dimostra il suo talento nel fondere il design funzionale con un messaggio sociale.

Una campagna per uno stile di vita più equilibrato

L'iniziativa fa parte di una campagna attualmente condotta esclusivamente a Singapore, dove la mancanza di sonno è un vero e proprio problema sociale.

Con questo cuscino portatile, IKEA promuove uno stile di vita più sano ed equilibrato, incoraggiando le persone a prendersi le meritate pause.

Lanciata all'inizio di settembre, la campagna ha già riscosso un grande successo, soprattutto sui social network.

Nonostante l'entusiasmo, la borsa-cuscino RESTEN non è però ancora in vendita in Europa,

Visto il successo ottenuto, non dovrebbe mancare molto al suo arrivo pure alle nostre latitudini.