Le banconote sono state trovate da funzionari di frontiera durante la perquisizione del veicolo, mentre attraversava il valico in direzione del Liechtenstein. (Foto simbolica) Keystone

Banconote false per un totale di 770'000 euro, all'incirca 740'000 franchi, trasportate in un veicolo: ecco quanto emerso durante un controllo effettuato nella notte presso il valico di Ruggel, nel Liechtenstein. In manette un 57enne e un 58enne.

Lo comunica la Polizia nazionale del Principato del Liechtenstein in una nota odierna. Le banconote sono state trovate da funzionari di frontiera durante la perquisizione del veicolo, mentre attraversava il valico in direzione del Liechtenstein.

Incaricato dalla procura, il Tribunale di Stato ha ordinato l'arresto dei due uomini.

sime, ats