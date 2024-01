Il buco di circa 40 centimetri di diametro rilevato questa mattina in prossimità dei binari a Romanel (VD) Keystone

La linea ferroviaria Losanna-Echallens-Bercher (LEB) è stata interrotta questa mattina tra Losanna-Chauderon e Cheseaux, a causa di un buco formatosi in prossimità dei binari vicino al passaggio a livello di Romanel (VD). Bus sostitutivi sono stati messi in servizio.

L'interruzione del traffico dovrebbe durare tutta la mattina, ha indicato a Keystone-ATS un portavoce dell'azienda dei trasporti pubblici della regione di Losanna (tl).

Squadre operative sono sul posto per valutare l'ampiezza del fenomeno e le cause. Il buco è stato rilevato questa mattina alla ripresa del servizio ferroviario: ha un diametro di 40 centimetri e una profondità – pare – di uno-due metri, ha precisato il portavoce.

Per motivi di sicurezza è stato deciso di non far circolare treni su questo settore. Bus sostitutivi sono in funzione tra Losanna e Cheseaux, ha precisato il portavoce.

ev, ats