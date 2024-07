Il cuoco è una persona molto conosciuta in Italia. Keystone

Il re italiano del risotto, lo chef Sergio Barzetti è stato aggredito a Malnate, in provincia di Varese. È accaduto nella serata di venerdì.

SDA

A raccontare l'accaduto è l'avvocato Carlo Aberto Cova, che dello chef, volto noto della TV per il suo essere apprezzato ospite fisso di Antonella Clerici nel programma Rai «È sempre mezzogiorno», è il difensore.

Stando a quanto ricostruito un uomo e una donna, non sconosciuti e non nuovi a fatti simili, avrebbero aggredito lo chef mentre stava caricando un furgone posteggiato vicino al suo ristorante di Malnate Cucina Barzetti.

«Le due persone lo hanno prima insultato – spiega l'avvocato Cova – L'uomo lo ha quindi preso a pugni. Ci sono testimoni». Lesioni lievi, guaribili in 7 giorni, per l'artista della cucina. A breve sarà sporta denuncia. L'aggressore, un cittadino di nazionalità nordafricana, avrebbe anche girato un video del pestaggio.

Lo chef vittima di minacce e stalking

«Non è la prima volta che ho problemi, ho ricevuto minacce, sono in corso processi per stalking che mi vedono come parte offesa. Questo episodio però non è esattamente una cosa da nulla, e ha visto questi due personaggi aggredirmi mentre stavo finendo di caricare il furgone dopo il lavoro al ristorante. La cosa è degenerata. Ma vado avanti», ha spiegato al suo avvocato.

«Questa sera assieme ai miei ragazzi dello staff abbiamo deciso di tenere chiuso e di anticipare le vacanze. Vediamo che succede, ma ci si rialza».

