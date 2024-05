Germania: lo scandalo dei «nazisti del Prosecco» di Sylt è più estremo di quanto si sapesse

Gli estremisti di destra hanno cantato, tra l'altro, «Fuori gli stranieri». Instagram @tarek_bae

Lo scandalo dei «nazisti del Prosecco» di Sylt si sta allargando. Gli estremisti di destra germanici avrebbero aggredito e ferito una donna. Ora la canzone «L'amour Toujours» è vietata all'Oktoberfest.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un video della festa registrato sull'isola tedesca di Sylt mostra giovani che gridano slogan razzisti.

La maggior parte delle persone coinvolte è stata identificata.

I loro datori di lavoro hanno reagito con indignazione e hanno già emesso un avviso di licenziamento.

Gli estremisti di destra avrebbero anche ferito una donna. Mostra di più

Secondo la polizia, nel periodo di Pentecoste sull'isola germanica di Sylt, nel Mare del Nord, si sono verificati più incidenti sospetti di estremismo di destra di quanto si sapesse finora.

I funzionari di Flensburg, nello Schleswig-Holstein, hanno annunciato lunedì che la sicurezza di Stato stava indagando anche su un'aggressione contro una donna di 29 anni a Kampen, apparentemente motivata dalla xenofobia.

Lo stesso vale per un altro incidente che coinvolgeva versi di canzoni estremiste di destra in un secondo bar.

In Germania, un incidente documentato da un video su Internet in un pub senza nome di Kampen ha suscitato indignazione per giorni: diversi giovani hanno intonato i versi «Fuori gli stranieri» e «Germania ai tedeschi» mentre cantavano una nota hit di partito durante una festa nel fine settimana di Pentecoste.

Un partecipante ha anche fatto una sorta di saluto hitleriano.

Secondo quanto riferito dalla polizia lunedì, nella serata di Pentecoste c'è stato anche un attacco di estremisti di destra contro una donna di 29 anni a Kampen.

La ragazza è stata inizialmente «insultata in modo xenofobo in una strada e successivamente attaccata fisicamente». È rimasta leggermente ferita e le indagini sono ancora in corso.

I tre incidenti sono legati tra loro?

La polizia sta indagando anche su un altro incidente che ha coinvolto cori di «stranieri fuori» sulla canzone «L'Amour Toujours» del DJ Gigi D'Agostino in un secondo bar di Sylt.

Secondo lo stato attuale delle indagini, almeno una persona ha cantato il testo di estrema destra nella notte del lunedì di Pentecoste. Un pub di Kampen aveva precedentemente segnalato un incidente simile su Facebook.

Secondo le informazioni della«Bayrischer Rundfunk», la canzone «L'Amour Toujours» sarà vietata all'Oktoberfest.

La celebre festa germanica è favorevole agli stranieri, internazionale e cosmopolita, ha dichiarato al portale il capo del Wiesn Clemens Baumgärtner. Per questo motivo è stata data un'istruzione esplicita ai padroni di casa e agli organizzatori di spettacoli. «La canzone non sarà suonata, né nel tendone né altrove», ha detto Baumgärtner.

Secondo i funzionari, ci sono già indizi sui sospetti in tutti e tre i casi, che sono in fase di indagine. Il dipartimento di polizia di Flensburg ha aggiunto: «Si sta indagando su un collegamento tra i tre reati, ma non sembra probabile sulla base dei primi risultati».

Non è la prima volta

Gli eventi di Sylt hanno suscitato orrore a livello nazionale in Germania e hanno alimentato il dibattito sugli atteggiamenti estremisti di destra della popolazione.

Il canto di versi di canzoni estremiste di destra sulla base del successo del partito «L'Amour Toujours», che risale al 1999, non è un fenomeno nuovo. Secondo la polizia, recentemente si sono verificati altri casi simili in occasione di festival folkloristici e di tiro a segno a Erlangen in Baviera e a Löningen in Bassa Sassonia.

Gli incidenti hanno causato una notevole costernazione tra i politici. Il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) e il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier hanno reagito con sdegno e preoccupazione, mentre il Ministro degli Interni federale Nancy Faeser (SPD) ha parlato di una «vergogna per la Germania».

I proprietari dei bar colpiti dal primo incidente noto sono rimasti scioccati e hanno parlato di «comportamento profondamente antisociale». Secondo le loro stesse dichiarazioni, hanno anche ricevuto minacce di morte.