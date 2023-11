L'inizio del viaggio verso la Cina di uno dei panda dello Zoo di Washington. Keystone

Dopo oltre mezzo secolo lo zoo di Washington dovrà dire addio ai suoi amati panda. Le principali attrazioni del parco – Tian Tian, 26 anni, Mei Xiang, 25 anni e il cucciolo Xiao Qi Ji, 3 anni – tornano in Cina.

Termona così il programma di scambio, ribattezzato anche «diplomazia dei panda», lanciato nel 1972 dopo la visita dell'allora presidente Usa Richard Nixon nel paese asiatico.

Lo Smithsonian National Zoo nella capitale americana è stato il primo ad ospitare dei panda cinesi e secondo molti analisti è probabile che gli orsi si siano trovati involontariamente nel mezzo delle attuali complicate relazioni tra Usa e Cina.

A questo punto lo zoo di Atlanta, in Georgia, resta l'unico negli Stati Uniti con dei panda cinesi. Tuttavia anche in questo caso sarà ancora per poco visto che il contratto scade l'anno prossimo e finora non si è parlato di un rinnovo.

SDA