Tre persone sono rimaste ferite lunedì mattina in un irogo divampato nella notte in una casa a Wiggen (LU). Tre bambini risultano dispersi. Le cause delle fiamme non sono ancora chiare, ha indicato la polizia cantonale alla stampa.

La casa e il fienile sono stati completamente avvolti dalle fiamme. KEYSTONE

Una persona di 36 anni e una di 43 sono rimaste gravemente ferite e sono state elitrasportati all'ospedale, mentre una di 38 anni ha riportato ferite più leggere.

Mancano all'appello tre bimbi di 9,7 e 6 anni che si ritiene si trovassero nell'edificio quando sono divampate le fiamme. Le ricerche sono tuttavia rese difficoltose dal fatto che le fiamme hanno reso l'intera struttura pericolante: al momento i pompieri non possono entrare nell'edificio.

Messi in salvo 4 cani

Malgrado la casa e il fienile annesso siano stati completamente avvolti dal fuoco, non vi è pericolo per gli edifici vicini. Stando alla stampa d'Oltralpe quattro cani sarebbero stati salvato dal fienile.

Sempre stando alla stampa svizzerotedesca diversi residenti hanno raccontato che nella casa viveva una famiglia di cinque persone, che vi si era trasferita circa due anni fa.

L'allarme è scattato alle 1h20 di mattina. Quando i servizi di emergenza sono arrivati a Escholzmatt-Marbach, le fiamme erano già visibili dall'esterno.

Le cause dell'incendio non sono ancora chiare e sono oggetto di indagine da parte degli investigatori antincendio della polizia di Lucerna.

pv, ats