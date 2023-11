Il velivolo incidentato Keystone

I due piloti dell'aereo militare del tipo PC-21 da addestramento, che ieri, martedì, ha avuto un incidente durante una manovra di atterraggio all'aeroporto di Emmen (LU), stanno bene.

Dopo controlli medici in ospedale hanno potuto lasciare il nosocomio, ha indicato oggi a Keystone-ATS il portavoce dell'esercito Stefan Hofer.

Dopo un volo di formazione nell'ambito della scuola per piloti delle Forze aeree, due velivoli da addestramento PC-21 stavano rientrando a Emmen. Durante l'atterraggio, verso le 14.45, il secondo velivolo è uscito di pista per motivi non ancora chiariti.

Il pilota e il suo allievo sono riusciti a salvarsi utilizzando il sedile eiettabile e hanno toccato il suolo con il paracadute.

L'aereo, danneggiato, si è fermato nel prato adiacente alla pista: secondo Hofer non è ancora possibile fornire una stima dei danni. Il velivolo sarà esaminato dalla giustizia militare che ha avviato un'indagine sull'incidente.

Aereo in servizio dal 2008

Le Forze aeree hanno deciso di sospendere per il momento il servizio di volo nazionale con la flotta di PC-21 fino a quando non saranno noti maggiori dettagli. La giustizia militare ha avviato un'indagine sull'incidente.

Il velivolo coinvolto è un modello da addestramento biposto del costruttore svizzero Pilatus ed è in servizio nell'esercito dal 2008.

In totale sono stati acquistati otto aerei di questo tipo, utilizzati per l'addestramento di base e avanzato per piloti di jet, nonché per l'istruzione al combattimento aereo, al volo cieco e acrobatico.

