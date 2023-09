Un 54enne è morto ieri a Hochdorf (LU) nello scontro fra la sua automobile e un treno. Durante un sorpasso, la vettura ha urtato un altro veicolo ed è finita sulla ferrovia, entrando in collisione con il convoglio in arrivo. Illesi i circa 50 passeggeri.

Nulla da fare per il conducente KEYSTONE

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17.45, ha indicato oggi in una nota la polizia lucernese. La vittima è deceduta sul posto. Le circostanze esatte del sinistro non sono chiare e si stanno cercando testimoni in grado di far luce sulla dinamica.

I danni alle auto ammontano a circa 120'000 franchi, mentre quelli al treno e ai binari non sono ancora stati quantificati.

Ferrovia e strada sono rimaste chiuse per diverse ore.

ats