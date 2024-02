Scontro frontale nel canton Lucerna. Keystone

Questo pomeriggio nel tunnel Widenbach a Horw (LU) si è verificato uno scontro frontale fra due auto. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone, due delle quali in modo grave, ha comunicato la polizia cantonale.

Attorno alle 12:30 un automobilista stava procedendo da Hergiswil in direzione Horw quando nella galleria, per ragioni ancora da chiarire, è finito in contromano. Il 41enne si è quindi scontrato con un veicolo guidato da un 72enne che procedeva correttamente nel senso di marcia opposto.

Entrambi gli uomini al volante hanno subito gravi ferite. Una 76enne, passeggera del veicolo che procedeva correttamente, se l'è cavata con ferite giudicate leggere. I danni materiali ammontano a circa 20'000 franchi.

nw, ats