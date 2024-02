Gli appassionati del carnevale a Lucerna si sono riversati nelle strade questa mattina all'alba Keystone

Questa mattina alle 5.00 in punto e con una temperatura relativamente mite di 6 gradi, ha preso il via a Lucerna il carnevale con il tradizionale colpo di cannone. Per l'occasione circa 25'000 persone si sono riversate nelle strade, secondo stime della polizia.

Le prime ore del carnevale lucernese sono trascorse in modo tranquillo, ha dichiarato questa mattina a Keystone-ATS Christian Bertschi, portavoce della polizia di Lucerna.

Oggi pomeriggio, alle 14.00, è previsto il corteo in maschera. Il carnevale di Lucerna è il più grande in Svizzera dopo quello di Basilea.

ev, ats