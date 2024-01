La Nasa rinvia al 2025 la missione Artemis 2 Keystone

La missione Artemis 2 della Nasa, inizialmente prevista per la fine del 2024, è ora in programma per il settembre 2025. Lo ha annunciato l'amministratore capo della Nasa Bill Nelson, nella conferenza stampa sull'aggiornamento dei programmi per il ritorno alla Luna.

«Per poter svolgere in sicurezza le nostre prossime missioni Artemis sulla Luna con gli astronauti – ha detto Nelson – puntiamo ora a settembre 2025 per Artemis 2 e al settembre 2026 per Artemis 3».

Artemis 2 è stata individuata dalla Nasa come la prima missione con astronauti, destinata a orbitare intorno alla Luna, mentre Artemis 3 è la missione nella quale la prima donna e il prossimo uomo torneranno sul suolo lunare a oltre mezzo secolo dalla fine del programma Apollo, scendendo nella zona del polo sud della Luna. Resta al momento confermata per il 2028 la missione Artemis 4, la prima con gli astronauti a bordo della stazione spaziale Gateway operativa nell'orbita lunare.

L'annuncio dei rinvii arrivato all'indomani del lancio e dei successivi problemi del lander Peregrine, costruito dall'azienda privata Astrobotic e al quale la Nasa ha affidato sei esperimenti per raccogliere dati utili al programma Artemis.

«Abbiamo imparato molto dai tempi di Artemis I, e il successo di queste prime missioni – ha detto ancora Nelson – si basa sulle nostre partnership commerciali e internazionali per ampliare la nostra portata e la comprensione del posto dell'umanità nel nostro Sistema Solare. Artemis rappresenta ciò che possiamo realizzare come nazione e come coalizione».

Importante la sicurezza

L'amministratore capo della Nasa ha parlato quindi delle modifiche alla missione Artemis 2 all'insegna della sicurezza, in particolare dei sistemi di controllo ambientale e supporto vitale della capsula Orion destinata a ospitare gli astronauti.

Nei test condotti recentemente sono infatti emersi «problemi che richiedono ulteriore tempo per essere risolti», rileva la Nasa. In particolare, si sta cercando di risolvere un problema relativo alla batteria e di componenti del sistema per il controllo della ventilazione e della temperatura.

