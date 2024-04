Emmanuel Macron intento a tirare un calcio di rigore. Keystone

Per la seconda volta dal suo arrivo all'Eliseo nel 2017, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha calzato gli scarpini da calcio e ha giocato una partita.

SDA

È successo nella regione di Parigi, per un match di beneficenza in favore dei bambini degenti in ospedale. Risultato finale: 5-3, con un gol su rigore del presidente, schierato nella squadra vincitrice.

Organizzato dalle vecchie glorie del Variétés Club de France (VCF), l'incontro di gala si è svolto davanti a un folto pubblico a Plaisir, vicino a Parigi, arbitrato da Stéphanie Frappart. Incasso di 57.500 euro devoluto alla Fondazione degli ospedali, diretta da Brigitte Macron.

Il consorte, in campo con una maglia bianca con il numero 3 sulle spalle, ha giocato al fianco – fra gli altri – del ct dei Bleus, Didier Deschamps, padrino dell'iniziativa, di Didier Drogba, Christian Karembeu e Eden Hazard. Di fronte, una squadra formata da personale medico e paramedico locale, guidata dall'ex tecnico dell'Arsenal Arsène Wenger.

In una precedente prova con la squadra dei Variétés, nel 2021, Macron aveva già segnato un gol, e anche in quell'occasione su rigore.

